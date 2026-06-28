GROM UDARIO U AFELOVU KULU: Samo predah u vrelini

Francuska i dobar deo zapadne Evrope konačno mogu malo da odahnu.

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Posle niza od 11 tropskih dana, kada je temperatura premašivala i četrdeseti podeok, nevreme u noći između subote i nedelje donelo je malo osveženja i spustilo temperaturu ispod trideset stepeni. Ali, meteorolozi upozoravaju da je ovo samo predah i da vreli dani još predstoje, već u julu. A čeka nas i avgust.

Tokom večeri između subote i nedelje, snažne oluje pogodile su deo Francuske, severozapad i pariski region. Spektakularni snimci udara groma u Ajfelovu kulu obišli su društvene mreže. Nevreme je bilo praćeno krupnim gradom i obilnim padavinama. U departmanu Doline Oaze, u mestu Pontoaz, palo je 25 litara kiše po kvadratnom metru za pola sata. Više od 127.000 munja registrovano je u subotu širom Francuske. Oluja je izazvala i više povređenih na severu Francuske. Preko 60 hiljada stanova ostalo je bez struje.

Ali, nije svugde bilo tako. Ponegde je u pariskom regionu pala tek po koja kap kiše. Ipak, i to je bilo dovoljno da se stanovništvo malo rashladi, a najvažnije u svemu je bilo to što je temperatura spala za desetak stepeni. Negde su ljudi od sreće istrčavali na kišu, dok su neki i aplaudirali.

Temperatura je danas bila oko 30 stepeni u Parizu, 31 u Marselju, 33 u Strazburu i 37 u Montelimaru, što pokazuje koliko su jake bile vrućine prethodnih dana, kada su i ovakvi podaci sinonim za osveženje. I noći su prijatnije. U Bretanji, Normandiji i severnijim regionima zemlje je u određenim delovima registrovano samo od 17 do 20 stepeni, dok je vazduh ostao topao u mediteranskom basenu i u Parizu.

Pravo nevreme očekuje se večeras, što bi trebalo da spusti temperaturu na oko 25 stepeni tokom dana. Najavljeni su grmljavina, udari groma, obilne padavine grada, udari vetra jači od 120 kilometara na sat i intenzivne kiše. Ali, preko 30 stepeni u Parizu se ponovo predviđa već od vikenda.

Sve to i dalje drži u žiži temu oko flagrantnog manjka klima-uređaja, ne samo u stanovima, već i u školama, pa čak i u bolnicama.

- Neki ljudi imaju ličnog šofera, klimatizovani automobil, klima-uređaj u kancelariji i potpuno su odvojeni od realnosti. Klima-uređaji bi možda od hiljadu mrtvih spasili petsto života – istakao je juče portparol suverenističke i najjače stranke u Francuskoj Nacionalno okupljanje Žan Filip Tangi.

Ministarka zdravlja Stefani Rist je navela da se konstatuje veći broj smrtnih slučajeva nego što je to uobičajeno za ovo doba godine, ali će precizniji podaci tek naknadno biti saopšteni. Takođe je istakla da posledice ekstremnih vrućina poslednjih dana deluju sa vremenskim odstupanjem i da će biti ljudi koji će na urgentni prijem stizati ponekad pet do deset dana posle toplotnog talasa. Pritisak na bolnice je veliki, a već se najavljuje mogućnost da će zdravstveni radnici morati da prekidaju godišnje odmore tokom ovog leta.

Na predlog ministarke Rist, premijer Sebastijen Lekorni odobrio je nabavku 30.000 klima-uređaja za bolnice, koji bi trebalo da stignu tokom letnjeg perioda. Vlasti su odvojile 100 miliona evra za hitno finansiranje rashladne opreme, prenosnih klima-uređaja i ventilatora, precizirala je ministarka zdravlja.

DVESTA MILIONA I DALjE U TROPSKOJ VRUĆINI

Najmanje 191 milion stanovnika Evrope, naročito u Nemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj i Češkoj, u nedelju je u jednom trenutku tokom dana imalo temperaturu više od 35 stepeni. Taj broj je u blagom padu u odnosu na subotu. Ukupno se očekivalo da maksimalne temperature pređu 30 stepeni za više od 381 milion stanovnika Evrope ne računajući Tursku, naspram više od 400 miliona prethodnog dana.