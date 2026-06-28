PREDSEDNIK JE MORAO DA REAGUJE! Još jedan selektor oteran zbog fijaska na Mundijalu! Oštre reči državnog vrha!

Nema kraja seči trenera posle loših rezultata pojedinih selekcija na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Posle Sabrija Lamušija (Tunis) koga je na klupi zamenio Erve Renar, usledila je nova "seča" selektora na Mundijalu.

Žrtva je bio Hong Mjung-bo (57), kormilar Južne Koreje koji je s nevericom gledao prethodnog četvrtka kako njegovi izabranici gube od Južne Afrike i ispadaju već u grupnoj fazi šampionata sveta.

Kao moralni čin, on se povukao sa funkcije u nedelju, zbog masovnih kritika na račun partija reprezentacije. Besni navijači pokrenuli su peticiju za Hongovu smenu zbog poraza od 0:1 i propuštenog "zicera" da se selekcija sigurno nađe među osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

Navijači nisu dobro prihvatili ovaj rezultat, kao ni kontroverznu odluku da se kapiten Son Hjung-min izostavi iz startne postave za odlučujući meč protiv Južne Afrike, koja je trijumfom kao drugoplasirana prošla dalje.

Foto: (AP Photo/Moises Castillo)

Nezadovoljstvo nije krio ni predsednik države Li Dže-mjung, koji je oštro osudio prerano ispadanje i javno izrazio sumnju u proces donošenja odluka koji je doveo do imenovanja Honga na ovu funkciju. Prvi čovek Južne Koreje je napisao na Tviteru:

"Nisam samo zatečen ovim neočekivanim ishodom, potpuno sam zbunjen. Ne samo da sam zbunjen ovim neočekivanim rezultatom, već sam i zaprepašćen. Na kraju krajeva, izreka 'izbor ljudi je početak svih stvari' ponovo je dobila potvrdu u praksi. Kada se više cene saveznici nego kompetencija i ako se nesposobna osoba izabere za komandanta, zna se kakav će rezultat biti. Neoprezan izbor selektora, koji ne razlikuje javno od privatnog i prednost daje ličnom interesu, proizilazi iz nemogućnosti praćenja, nadzora i pozivanja na odgovornost onih koji imaju moć imenovanja i postavljanja na funkcije, bile su reči Lija Dže-Mjunga, predsednik Južne Koreje.

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