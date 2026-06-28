PREDSEDNIK JE MORAO DA REAGUJE! Još jedan selektor oteran zbog fijaska na Mundijalu! Oštre reči državnog vrha!
Nema kraja seči trenera posle loših rezultata pojedinih selekcija na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.
Posle Sabrija Lamušija (Tunis) koga je na klupi zamenio Erve Renar, usledila je nova "seča" selektora na Mundijalu.
Žrtva je bio Hong Mjung-bo (57), kormilar Južne Koreje koji je s nevericom gledao prethodnog četvrtka kako njegovi izabranici gube od Južne Afrike i ispadaju već u grupnoj fazi šampionata sveta.
Kao moralni čin, on se povukao sa funkcije u nedelju, zbog masovnih kritika na račun partija reprezentacije. Besni navijači pokrenuli su peticiju za Hongovu smenu zbog poraza od 0:1 i propuštenog "zicera" da se selekcija sigurno nađe među osam najboljih trećeplasiranih ekipa.
Navijači nisu dobro prihvatili ovaj rezultat, kao ni kontroverznu odluku da se kapiten Son Hjung-min izostavi iz startne postave za odlučujući meč protiv Južne Afrike, koja je trijumfom kao drugoplasirana prošla dalje.
Nezadovoljstvo nije krio ni predsednik države Li Dže-mjung, koji je oštro osudio prerano ispadanje i javno izrazio sumnju u proces donošenja odluka koji je doveo do imenovanja Honga na ovu funkciju. Prvi čovek Južne Koreje je napisao na Tviteru:
"Nisam samo zatečen ovim neočekivanim ishodom, potpuno sam zbunjen. Ne samo da sam zbunjen ovim neočekivanim rezultatom, već sam i zaprepašćen. Na kraju krajeva, izreka 'izbor ljudi je početak svih stvari' ponovo je dobila potvrdu u praksi. Kada se više cene saveznici nego kompetencija i ako se nesposobna osoba izabere za komandanta, zna se kakav će rezultat biti. Neoprezan izbor selektora, koji ne razlikuje javno od privatnog i prednost daje ličnom interesu, proizilazi iz nemogućnosti praćenja, nadzora i pozivanja na odgovornost onih koji imaju moć imenovanja i postavljanja na funkcije, bile su reči Lija Dže-Mjunga, predsednik Južne Koreje.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
RONALDO NAPRAVIO SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU: O sramnom gestu Portugalca bruji planeta!
28. 06. 2026. u 17:00
CELA HRVATSKA U ŠOKU! Ovo im se neće svideti pred meč protiv Portugala!
28. 06. 2026. u 16:25
ŠOKANTNE VESTI PRED EVROPSKO PRVENSTVO! Bivši igrač Zvezde neće da igra za Srbiju!
28. 06. 2026. u 15:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BRAZIL NE SME DA POTCENI JAPAN! "Samuraji" su već pokazali da znaju kako se pobeđuje "selesao"
BRAZIL i Japan ukrstiće koplja u jednom od najzanimljivijih mečeva prve nokaut faze Svetskog prvenstva. Duel na stadionu "NRG stadionu" u Hjustonu donosi okršaj pobednika grupe "C" i drugoplasiranog tima grupe "F" (19.00), a pobednika u osmini finala čeka bolji iz obračuna Noršveke i Obale Slonovače.
29. 06. 2026. u 07:00
"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.
28. 06. 2026. u 05:59 >> 01:26
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)