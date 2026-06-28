BLOKADERI NEGIRAJU SRBIJU! Jeziv skandal na skupu u Kraljevu!

NEZAPAMĆEN skandal zabeležen je na skupu blokadera u Kraljevu, kada je jedna studentkinja koja se obratila na skupu - negirala postojanje države Srbije!

Foto: printskrin Iks/susspended_user

"Vlasti takozvane Republike Srbije" - rekla je blokaderka na skupu.

Blokaderi i njihovi mediji već godinama izgovaraju "Kosovo" umesto "takozvano Kosovo", čime direktno podržavaju lažnu državu.

Blokaderka negirala srpsku državu!!! pic.twitter.com/Cxfcp0F51K — Suspended User (@susspended_user) June 28, 2026

A sada su otišli korak dalje! Umesto da na svakom mestu negiraju lažnu državu Kosovo, što bi morali po zakonima naše zemlje, oni negiraju - Srbiju!

Sve je jasno! I za koga rade, i sa kojim ciljem. Ovo je sramota koja će ostati upamćena!

(alo.rs)