BLOKADERI NEGIRAJU SRBIJU! Jeziv skandal na skupu u Kraljevu!
NEZAPAMĆEN skandal zabeležen je na skupu blokadera u Kraljevu, kada je jedna studentkinja koja se obratila na skupu - negirala postojanje države Srbije!
"Vlasti takozvane Republike Srbije" - rekla je blokaderka na skupu.
Blokaderi i njihovi mediji već godinama izgovaraju "Kosovo" umesto "takozvano Kosovo", čime direktno podržavaju lažnu državu.
A sada su otišli korak dalje! Umesto da na svakom mestu negiraju lažnu državu Kosovo, što bi morali po zakonima naše zemlje, oni negiraju - Srbiju!
Sve je jasno! I za koga rade, i sa kojim ciljem. Ovo je sramota koja će ostati upamćena!
(alo.rs)
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