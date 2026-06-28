PUKOVNIK Rustem Fahrijev iz Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane, koji je bio umešan u organizovanje pokušaja terorističkog napada na Krimu, ubijen je, rekli su zvaničnici za sprovođenje zakona agenciji RIA Novosti.

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

- 18. maja, pukovnik Rustem Saithalilovič Fahrijev iz Vojnoobaveštajne službe ubijen je u Ukrajini - navodi se u saopštenju. Bio je aktivista Medžlisa krimsko-tatarskog naroda, učestvovao je u pokušaju nasilnog zauzimanja zgrade Saveta ministara Krima 2014. godine i pripadao je bataljonu Asker, a kasnije Donbasu-Ukrajini.

Prema FSB-u, Fahrijev je organizovao pokušaj atentata na visokog oficira ruskog Ministarstva odbrane 1. decembra 2025. godine. Snage bezbednosti su potom ubile ukrajinskog agenta.

Krajem prošle godine, Rosfinmonitoring je dodao Fahrijeva na svoju listu terorista i ekstremista.

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