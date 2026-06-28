Svet

RUSI LIKVIDIRALI JEDNOG OD NAJVEĆIH NEPRIJATELJA: Ukrajinski pukovnik Rustem bio strah i trepet, Moskva ga proglasila teroristom broj jedan

Симеуновић А. Милош

28. 06. 2026. u 08:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PUKOVNIK Rustem Fahrijev iz Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane, koji je bio umešan u organizovanje pokušaja terorističkog napada na Krimu, ubijen je, rekli su zvaničnici za sprovođenje zakona agenciji RIA Novosti.

РУСИ ЛИКВИДИРАЛИ ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ НЕПРИЈАТЕЉА: Украјински пуковник Рустем био страх и трепет, Москва га прогласила терористом број један

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

 - 18. maja, pukovnik Rustem Saithalilovič Fahrijev iz Vojnoobaveštajne službe ubijen je u Ukrajini - navodi se u saopštenju. Bio je aktivista Medžlisa krimsko-tatarskog naroda, učestvovao je u pokušaju nasilnog zauzimanja zgrade Saveta ministara Krima 2014. godine i pripadao je bataljonu Asker, a kasnije Donbasu-Ukrajini.

Prema FSB-u, Fahrijev je organizovao pokušaj atentata na visokog oficira ruskog Ministarstva odbrane 1. decembra 2025. godine. Snage bezbednosti su potom ubile ukrajinskog agenta.

Krajem prošle godine, Rosfinmonitoring je dodao Fahrijeva na svoju listu terorista i ekstremista.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OBNOVA: Rusija spremna da pomogne Iranu
Svet

0 1

OBNOVA: Rusija spremna da pomogne Iranu

RUSKI ambasador u Iranu Aleksej Dedov izjavio je spremnost Rusije da pomogne Islamskoj Republici u obnovi infrastrukture koja je oštećena ili uništena tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

28. 06. 2026. u 08:00

Politika
Tenis
Fudbal
JEDNA ULAZNICA, JEDNA PORUKA, MILIONI RAZLOGA ZA OSMEH: U prvoj sezoni Teatra humanosti donirano više od 11.000.000 dinara

JEDNA ULAZNICA, JEDNA PORUKA, MILIONI RAZLOGA ZA OSMEH: U prvoj sezoni Teatra humanosti donirano više od 11.000.000 dinara