MOĆNO KINESKO ORUŽJE: Vučiću prikazana hipersonična raketa CM-400

PREDSEDNIKU Srbije Aleksandru Vučiću na aerodromu u Batajnici prikazana je i kineska raketa CM-400.

FOTO: Novosti

Predsedniku je prikazana raketa CM-400.

- To je kineska... To je ta raketa. Jeste li zadovoljni? Vidiš šta je osmeh kod dobrog vojnika kad ima dobru raketu - izjavio je Vučić.

Zamolio je da ih sačuvamo jer "nisu jeftine".

Predsednik kaže da imamo kineske, ruske, američke rakete...

- CM-400 je strašna raketa... Povećaćemo broj - obećao je on.