Politika

MOĆNO KINESKO ORUŽJE: Vučiću prikazana hipersonična raketa CM-400

В.Н.

28. 06. 2026. u 10:18

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PREDSEDNIKU Srbije Aleksandru Vučiću na aerodromu u Batajnici prikazana je i kineska raketa CM-400.

МОЋНО КИНЕСКО ОРУЖЈЕ: Вучићу приказана хиперсонична ракета ЦМ-400

FOTO: Novosti

Predsedniku je prikazana raketa CM-400.

- To je kineska... To je ta raketa. Jeste li zadovoljni? Vidiš šta je osmeh kod dobrog vojnika kad ima dobru raketu - izjavio je Vučić.

Zamolio je da ih sačuvamo jer "nisu jeftine".

Predsednik kaže da imamo kineske, ruske, američke rakete...

- CM-400 je strašna raketa... Povećaćemo broj - obećao je on.

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