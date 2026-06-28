MOĆNO KINESKO ORUŽJE: Vučiću prikazana hipersonična raketa CM-400
PREDSEDNIKU Srbije Aleksandru Vučiću na aerodromu u Batajnici prikazana je i kineska raketa CM-400.
Predsedniku je prikazana raketa CM-400.
- To je kineska... To je ta raketa. Jeste li zadovoljni? Vidiš šta je osmeh kod dobrog vojnika kad ima dobru raketu - izjavio je Vučić.
Zamolio je da ih sačuvamo jer "nisu jeftine".
Predsednik kaže da imamo kineske, ruske, američke rakete...
- CM-400 je strašna raketa... Povećaćemo broj - obećao je on.
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