KONAČNO JE USPEO: Davidovič Fokina iz šestog pokušaja osvojio prvu titulu u karijeri
POKUŠAVAO je i konačno je uspeo! Alehandro Davidovič Fokina je osvojio prvu titulu u karijeri i to posle šestog finala. On je u meču za trofej pobedio Itana Kvina sa 7:6(4), 6:3.
Sigurno se nije očekivalo da 25. na ATP listi to uradi na travnatnoj podlozi, ali to se dogodilo i pun samopouzdanja ide na Vimbldon.
Što se meča tiče, Davidovič Fokina je u prvom setu u idealnom trenutku napravio brejk - u devetom gemu. Ipak, kad je trebalo da odseriva za vođstvo ruka je zadrhtala i Amerikanac je vratio izgubljeno.
Otišlo se potom u taj-brejk, ali Španac je tu bio bolji i jedan set ga je delio od prvog trofeja.
U drugom delu susreta brejk je napravio u šestom gemu. Vođstvo je sačuvao do kraja i počeo je sa velikim slavljem posle jednog sata i 43 minuta.
Davidovič Fokina će u prvom kolu Vimbldona igrati protiv Argentinca Huana Manuela Serundola.
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