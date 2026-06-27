Tenis

KONAČNO JE USPEO: Davidovič Fokina iz šestog pokušaja osvojio prvu titulu u karijeri

Časlav Vuković

27. 06. 2026. u 22:31

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POKUŠAVAO je i konačno je uspeo! Alehandro Davidovič Fokina je osvojio prvu titulu u karijeri i to posle šestog finala. On je u meču za trofej pobedio Itana Kvina sa 7:6(4), 6:3.

КОНАЧНО ЈЕ УСПЕО: Давидович Фокина из шестог покушаја освојио прву титулу у каријери

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Sigurno se nije očekivalo da 25. na ATP listi to uradi na travnatnoj podlozi, ali to se dogodilo i pun samopouzdanja ide na Vimbldon.

Što se meča tiče, Davidovič Fokina je u prvom setu u idealnom trenutku napravio brejk - u devetom gemu. Ipak, kad je trebalo da odseriva za vođstvo ruka je zadrhtala i Amerikanac je vratio izgubljeno.

Otišlo se potom u taj-brejk, ali Španac je tu bio bolji i jedan set ga je delio od prvog trofeja.

U drugom delu susreta brejk je napravio u šestom gemu. Vođstvo je sačuvao do kraja i počeo je sa velikim slavljem posle jednog sata i 43 minuta.

Davidovič Fokina će u prvom kolu Vimbldona igrati protiv Argentinca Huana Manuela Serundola.

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