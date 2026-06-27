"ZNAO SAM DA JE SRBIJA IZA MENE, VERNO SAM VAM SLUŽIO 14 GODINA" Vučić poslao moćnu poruku, pomenuo i mesto predsednika
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je koliko je služio otadžbini, ali i da se poslednji put pred ovolikim brojem ljudi obraća kao predsednik Republike.
- Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, u svakom trenutku samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Nikom drugom nisam hteo da služim sem vama građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji - rekao je Vučić..
Predsednik podseća da su ovo njegove poslednje nedelje kao predsednika Republike.
- Bez vas ništa nisam mogao da uradim. Hvala što ste razumeli teške poteze i što ste verovali - naveo je on.
- Nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija - istakao je Vučić.
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