"ZNAO SAM DA JE SRBIJA IZA MENE, VERNO SAM VAM SLUŽIO 14 GODINA" Vučić poslao moćnu poruku, pomenuo i mesto predsednika

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je koliko je služio otadžbini, ali i da se poslednji put pred ovolikim brojem ljudi obraća kao predsednik Republike.

Foto: Z. Jovanović

- Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, u svakom trenutku samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Nikom drugom nisam hteo da služim sem vama građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji - rekao je Vučić..

Predsednik podseća da su ovo njegove poslednje nedelje kao predsednika Republike.

- Bez vas ništa nisam mogao da uradim. Hvala što ste razumeli teške poteze i što ste verovali - naveo je on.

- Nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija - istakao je Vučić.