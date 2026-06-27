"GRB I ZASTAVA SU IZNAD SVEGA, BEZ OBZIRA NA RAZLIKE": Miloš Vučević poslao snažnu poruku sa skupa "Srbija jedna porodica" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević obratio se javnosti sa skupa "Srbija jedna porodica".

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Obraćanje Vučevića

Vučević je rekao da sa nestrpljenjem čeka obraćanje predsednika Vučića i njegovo predstavljanje planova i programa za Srbiju.

- Pre svega treba da prestanu podele. Ne treba da mislimo svi isto, ali nije prirodni ni pristojno da nekoga hoćete da ubijete i ponašate se kao preki sud - rekao je Vučević.

Vučević kaže da je ovoliki broj ljudi danas odgovor na ono što su trpeli prethodnih meseci.

- Nećemo da dozvolimo da iko posvađa bake i deke sa unucima, rdoitelje sa decom, da se posvađaju ljudi koji žive na severu i jugu... Dosta je bilo podebla i to je nepotreban luksuz, svaki vid podele. Srbija mora da bude ujedinjena, da su grb i zastava iznad svega, bez obzira na razlike. Ponosam sam što sa 52 godine što kao bajker sa višedecenisjkim iskustvom učestvujem u ovom skupu - rekao je Vučević.

Dodao je da su izbori pred vratima, i da svkao ima šansu da se pokaže i da vidimo šta to narod misli.

- Evo izbora pa ćemo čuti šta građani misle o tome. Sutra je Vidovdan, predsednik ima obaveza prvo u Hramu posle na Pasuljanskim livada, a verujem da ćemo posle otići do Ravanice - istakao je Vučević.

Kako kaže Srbi ne mogu na Vidovdan da budu na Gazimestanu, a trebali bi.

- Svi koji su u prilici do 18 časova neka se pridruže skupu. Neće biti mnogo govornika, ali će biti važni govori, videćete i robote. Idemo u budućnost, ali se ne odričemo istorije. Istorija je padobran i štit koji nas čuva - rekao je Vučević i dodao da naš narod ne treba da se odriče svog vrednosnog sistema, i da ljudi treba da idu u budućnost.

- Ponosan sam na ljude koji su se skupili, posebno na bajkere i sa nestrpljenjem čekam da čujem ključnu poruku predsednika Vučića sa skupa - kazao je on.

Vučević kaže da je najvažnije da ljudi bezbedno putuju i da su danas putovali na stotine kilometara.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Dolaze ljudi iz Srpske, imaju potrebu da budu tu. Takođe naši drugari iz regiona jer je ovo sabranje celog srpskog naroda... Ovaj plato koji je ogroman, ali već sada postaje tesan. Verovatno ćemo mi prvi stići do Londona, a neki neće ni preći Gazelu. Plane je kad krenemo odavde idemo preko Gazele, do Srpkih vladara a iza nas kreće kolona od BIP-a, ide najveća zastava i ona će biti tolike dužine da će moći da dođe do Pionirskog parka. Ta zastava je nešto što mora da ujedinjava, da predstavlja poziv za sabranje i obavezuje nas da boje čuvamo. Napad na zastavu je napad na svakog od nas - rekao je Vučević.

Vučević je izrazio zahvalnost svim ljudima koji su krenuli iz svih delova Srbije na današnji velelepni skup.

- Dolaze ljudi koji i više od 3 dana pešače po ovim vrućinama. I Srbi iz Vukovara... Nemamopravo da zabroavimo bilo kog Srbina gde god da žive. Blokaderi su nametali, posebno kada su do 2012. kastastrofalno vodili Srbiji, nisu dali da se spomene Srbi u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Krajini... To je paklen plan... Zašto je najveći napad u Novom Sadu? Jer je gimazija Jovan Jovanović Zmaj bila legat prilikom pravljenja srpske priče - kazao je Vučević, te dodao da je to napad da bi se srpske institucije na severu unište, te da žele potisnuti Srbiju sa severa i da kao u Crnoj Gori izmišljaju novi jezik i naciju.

- Kad neko briše epifate sa grobova, onda se odriče dede i pradede - dodao je Vučević.

Prema njegovim rečima Srbi iz svih delova i okruga Srbije treba da dođu pred Vidovdan da se narod sabere i pošalje poruku da je dosta terora i maltretiranja građana.

- Dali ste sebi za pravo da kažete ko sme da živi u kom gradu, koje detete sme na maturu, ko ne. Dolazilis te nam na kućna vrata, to nikad niko nije radio, ali ste se iznenadili otporom naroda... To je veličanstven proces, nismo ga bili svesni i nismo mogli da sagledamo šta smo sve proživeli - pojasnio je Vučević.

On je dodao kako ljudi brzo zaborave sve što je loše.

- Dešavaju se nove stvari, ta kutija opomene treba sve da nas poseti na to šta su oni koji su se predstavljali kao mladost pričali, a radili sve suprotno. Pričali su da žele da se narod ujedini, a radili su sve suprotno - rekao je Vučević o ponašanju blokadera.

Vučević je istakao da ljudi žele bolje da žive i to je ključna poruka.

- Ljudi žele da život ovde provedu što bolje, a ne da razmišljaju hoće li koji kreten da baci jaje ili šta već - kazao je on.

- Svi zajedno za Srbiju i našu porodicu. I da su grb, zastava i himna iznad svega - dodao je on i istakao da je Vidovdanski zavet živa reč koja obavezuje i nije mit:

- Daće Bog da se što pre ovako okupimo i na Gazimestanu... Možda nekom zvuči nevereovatno, ali ako verujemo u to, možda nećemo dočekati mi, ali hoće naši potomci - poručio je za kraj.

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