PROCURILO, NAMEŠTEN MEČ NA SVETSKOM PRVENSTVU? Zbog ovog snimka svi sumnjaju u duel Alžir - Austrija
FUDBALERI Alžira i Austrije podelili su bodove u poslednjem kolu grupne faze Svetskog prvenstva. Međutim, nakon meča pojavila se sumnja u regularnost istog.
Odmah nakon poslednjeg zvižduka pokrenule su se spekulacije da su rivali režirali ovaj remi.
Svi su se pribojavali dosadnih 0:0 bez ikakve želje za fudbalom. Nerešen ishod je direktno izbacivao Iran, dok je obema selekcijama garantovao prolaz.
Na terenu je ipak viđen pravi triler i čak šest golova – 3:3! Austrija je dva puta vodila, a onda je u 93. minutu Rijad Marez pogodio za 3:2. Činilo se da je sve gotovo, ali je u poslednjem napadu Saša Kalajdžić doneo Austrijancima izjednačenje i prolaz.
Zašto bi onda ikome ovaj meč bio sumnjiv? Odgovor leži u reakciji navijača Alžira koji su slavili primljeni gol.
Razlog je čista kalkulacija. Alžiru se zapravo uopšte nije isplatilo da pobedi. Ovim remijem su zakazali meč protiv Švajcarske. Da su trijumfovali i zadržali 3:2, išli bi na moćnu Španiju, koja je realno mnogo teži rival u osmini finala.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
HRVATI DRHTE OD STRAHA! Ovako nešto im se nije nikada desilo na Svetskom prvenstvu
27. 06. 2026. u 08:54
HAOS NA SVETSKOM PRVENSTVU: Napadnut bivši fudbaler Crvene zvezde
27. 06. 2026. u 09:56
TONI PARKER PUCA VISOKO: Asvel će osvojiti Evroligu
28. 06. 2026. u 11:47
"TO NAM JE VEOMA VAŽNO": Selektor Argentine se oglasio nakon meča na Svetskom prvenstvu
28. 06. 2026. u 10:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO SU SVI ČEKALI! Kreće nokaut faza, verujemo u jednog od domaćina
POČINjE ono što smo svi čekali, obračuni šesnestine finala, a prvi na teren izlaze Južna Afrika i Kanada koji se sastaju u Inglvudu od 21.00.
28. 06. 2026. u 10:30
"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.
28. 06. 2026. u 05:59 >> 01:26
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)