PROCURILO, NAMEŠTEN MEČ NA SVETSKOM PRVENSTVU? Zbog ovog snimka svi sumnjaju u duel Alžir - Austrija

FUDBALERI Alžira i Austrije podelili su bodove u poslednjem kolu grupne faze Svetskog prvenstva. Međutim, nakon meča pojavila se sumnja u regularnost istog.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Odmah nakon poslednjeg zvižduka pokrenule su se spekulacije da su rivali režirali ovaj remi.

Svi su se pribojavali dosadnih 0:0 bez ikakve želje za fudbalom. Nerešen ishod je direktno izbacivao Iran, dok je obema selekcijama garantovao prolaz.

Na terenu je ipak viđen pravi triler i čak šest golova – 3:3! Austrija je dva puta vodila, a onda je u 93. minutu Rijad Marez pogodio za 3:2. Činilo se da je sve gotovo, ali je u poslednjem napadu Saša Kalajdžić doneo Austrijancima izjednačenje i prolaz.

Zašto bi onda ikome ovaj meč bio sumnjiv? Odgovor leži u reakciji navijača Alžira koji su slavili primljeni gol.

Razlog je čista kalkulacija. Alžiru se zapravo uopšte nije isplatilo da pobedi. Ovim remijem su zakazali meč protiv Švajcarske. Da su trijumfovali i zadržali 3:2, išli bi na moćnu Španiju, koja je realno mnogo teži rival u osmini finala.

🔴 Les supporters algériens présents au stade ont célébrés l’égalisation de l’Autriche ! 🤣🇩🇿 pic.twitter.com/FgAqbgKTmo — 𝗔𝗟𝗚𝗘𝗥𝗜𝗔𝗖𝗧𝗨𝗙𝗢𝗢𝗧 🇩🇿💫 (@algeriactufoot_) June 28, 2026

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