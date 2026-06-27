UJEDINJENA SRBIJA Vučić poslao snažne poruke narodu na velikom skupu u Beogradu: Do konačne pobede (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Beogradu "Srbija naša porodica".

Foto: Z. Jovanović/D. Milovanović

Vučićev moto: Ujedinjena Srbija Najavio je svoju ostavku. - Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsedniku i rukovodstvu SNS da ću još na sledećim izborima pomoći da dobijemo narodno poverenje i da sve o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine. Moj predlog je bio, a oni su prihvatili, da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima zove "Ujedinjena Srbija", to je najlepši moto koji možemo da imamo. Ništa lepše ne postoji - naveo je on. Foto: N. Skenderija Najavio je brojna pomilovanja. - I naši i njihovi su naši, mi smo jedna porodica. Neću moći sve koji su činili najteža dela, ali oni koji su to uradili iz nehata progledaću kroz prste - kazao je Vučić. Najavio je pobedu. - Za pobedu i to uskoro! Za naš narod na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, CG, Severnoj Makedoniji... Svuda! Za našu Srbiju! Za sve one ljude koji su trpeli teror godinu i po dana i za one koji su sprovodili teror, jer će oni biti zajedno sa nama - kaže on. Zahvalio se za podršku i ljubav. - Da ste živi i zdravi! Živela Srbija! Do konačne pobede! - zaključio je on. Vučić: Moramo da gledamo u budućnost Vučić se zahvalio Milanu Kneževiću i Miloradu Dodiku što su došli, naglasivši da moramo da budemo uz svoj narod u regionu i da moramo da gledamo u budućnost. - U budućnost moramo da žurimo, ne možemo da čekamo. Vidite ove robote ovde. Od avgusta meseca biće lepša i bolja fabrika od one u Kini i ovakvi roboti će da se proizvode u Srbiji i mnogi drugi. Moramo da odgovaramo data centre, da obezbedimo naš energetski sistem jer će struja da bude najvažnije dobro. Moram o tome da razgovaram sa vama. Moramo da sebe menjamo i da žurimo napred, da po svaku cenu, štitimo svoju neutralnost, da sami štitimo svoje nebo - kazao je on. FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg Istakao važnost vojske, policije, aviona, PVO sistema... - Sutra je Vidovdan, videćete snagu svoje vojske i šta Srbija sve danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju - rekao je Vučić. Kaže da Srbija samostalno donosi svoje odluke. - Da mi kvarimo svoja prijateljstva tradicionalna poput NR Kine i Ruske Federacije? Nećemo to da radimo! Ne odričemo se naših prijatelja kad je teško! Prijateljstvo nije samo kad je lepo i lako, a uradićemo ono što su naše obaveze na "evropskom putu" - kazao je on. Ističe da su neki pokušali da nam podele društvo, roditelje od dece... - Da se svi posvađaju, niko ni sa kim da ne razgovara. Ništa lepše ne postoji od razgovora - kaže on. Dodaje da moramo mnogo toga da menjamo u zdravstvu, da menjamo cene lekova. - Kad dođe pacijent, on je Bog za svakog lekara i svaku medicinsku sestru. Kupićemo još opreme i izgraditi još bolnica, ali to je ono što moramo da promenimo - naveo je on. Govori protiv političkih parazita na fakultetima i ističe da mora postojati konkurencija. - Mi vas plaćamo i hoćemo da nam deca imaju više znanja - kaže on. Najavio je mere za one koji najteže žive. - Nismo bili fer, ima mnogih koji žive bogato, ali sad ćemo siromašnijima mnogo više da pomažemo - kaže on. Pozvao je funkcionere da na svakom mestu pokažu poštovanje prema ljudima, da izlaze iz službenog automobila... - Ti si niko i ništa, a narod je sve! Kad to budete razumeli uspećemo u svim svojim namerama - kaže on. Foto: N. Skenderija Ističe da se mora menjati odnos prema političkim protivnicima. - Ne moram da vam govorim šta mislim o Dinku Gruhonjića, ali ne može da se desi da ne budemo prvi u osudi paljenja automobila njegovog sina. Ovde su našim domaćinima uništavali traktore, spaljivali prostorije, tukli ljude, lagali sve vreme o zvučnom topu... Kažu da ih je bolelo srce ili noga! Niti bole srce niti noga od zvučnog topa, lažovi pokvareni! Ne sme da bude osvete i revanšizma, hoću slobodnu i ujedinjenu Srbiju, da svi budemo pod istim krovom - kaže Vučić. Vučić: Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje Kaže da smo daleke 2012. godine živeli u beznađu. - Nezaposlenost je bila na rekordnom nivou, fabrike su se zatvarale svakog dana, penzioni fond nije postojao, dinar slabio na dnevnom nivou, ponižavali smo se u regionu, Evropi i svetu, od nacionalnih interesa sačuvali nismo ništa. Ćutali smo kada su se odvajali CG, Kosovo i Metohija... Pravili su se da ne vide, tražili krivca u svima, samo ne u sebi. Zatekli smo praznu kasu, u kojoj nije bilo ni za prvu isplatu penzija. Za 14 godina uradili smo mnogo toga, napravili velike stvari za našu zemlju. Ne ja, nego vi. Ja nikada ne bih mogao to da uradim da nije bilo vas koji ste verovali da možemo bolje i sigurnije da vodimo Srbiju. Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje - kaže on. Foto: Z. Jovanović Podseća na rezultate vlasti od 2012. godine do danas. - Zaposlili smo više od 550.000 ljudi u odnosu na tad, doneli u desetinama milijardi investicija u našu zemlju. Nikada nisam bio sasvim zadovoljan. Istovremeno smo gradili zemlju. I to vi gradite građani Srbije. Kada smo zajedno možemo sve. Nemojte da zaboravite samo jednu stvar - neki su mislili 2000. da ne može gore, a onda su došli oni koji su opljačkali i razorili sve, koji su nam uzeli budućnost. Zato je bilo važno da se izborimo za te promene. Da li smo uradili sve što smo obećali? Dosta toga, nismo sve. Danas penzioneri žive bolje, ali moraju da žive još mnogo bolje i oni i naši radnici i da imaju veće plate i primanja. Uvek možemo više i nisam došao da kažem da smo bezgrešni - kaže on. Foto: Novosti Kaže da su uvek hteli da razgovaraju, ali da nema priče o tome kome pripadaju Kosovo i Metohija. - Znate šta piše u Ustavu Srbije i to je za nas Sveto pismo - rekao je on. Podsetio je na izazove, ratove, poplave, korone... - Kao da su nas sve nedaće ovog sveta zadesile, ali smo uvek bili zajedno i danas je Srbija među najbrže rastućim zemljama u Evropi - najbrža u regionu, a među najbržima u Evropi. Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta. Tako kaže MMF - napomenuo je on. Foto: Z. Jovanović Obećao je penzionerima novi plan u ponedeljak, zahvalivši im što su verovali državi. - Bićete veoma zadovoljni novim merama i kreće novo povećanje penzija - naveo je on. Kaže da 14 godina verno služi zemlji. - Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, u svakom trenutku samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Nikom drugom nisam hteo da služim sem vama građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji - rekao je on. Podseća da su ovo njegove poslednje nedelje kao predsednika Republike. - Bez vas ništa nisam mogao da uradim. Hvala što ste razumeli teške poteze i što ste verovali. Nisam hteo da se savijem jer sam znao da je iza mene Srbija - naveo je on. Pre godinu i po dana pokušali su da nam sruše zemlju, da nam spolja unište Srbiju, tvrdi Vučić. - Hteli su Srbiju na kolenima, uništili nam fakultete i škole, pretvorili ih u sedišta političkih stranaka. Hteli su da nam ukinu demokratiju, da svako ko drugačije misli ne sme da prođe ulicom. Nisu naša deca i studenti krivi zbog toga. Samo su naivno poverovali da oni odlučuju. Prvo su bili igračka naših političara, a onda nekih drugih - naveo je on. Foto: N. Skenderija Ističe da su sa svima hteli da pričaju, ali ne sa predsednikom svoje zemlje. - Nema stranca sa kojim nisu razgovarali, a mi i danas pružamo ruku i kažemo: I 1000 puta da odbijete da razgovarate, 1001. put ćemo da vam pružimo ruku. Vi ste naša sestre i braća. Praštamo sve što ste uradili, ali nismo naivni i nećemo da zaboravimo šta su činili našoj zemlji - rekao je Vučić. Ovacije za Vučića Vučić je na binu izašao uz ovacije prisutnih i skandiranje "Aco, Srbine", a MUP navodi da je tu oko 207.000 građana. - Spustite transparente sve, hoću da vidim ljude! Ljudi su nam najvažniji, video sam da ste iz svih krajeva stigli i iz Republike Srpske, Severne Makedonije, Crne Gore... Hvala vam zbog toga! - rekao je on. Foto: Z. Jovanović Predsednik se zahvalio građanima što su došli po vrućini. FOTO: Novosti Vučić stigao na skup Predsednik Srbije stigao je na skup, pored njega je lider SNSD Milorad Dodik. Intonirana je himna "Bože pravde". Pre govora roboti su igrali kolo. Foto: Printskrin POGLEDAJTE: Ovako izgleda atmosfera na skupu "Srbija jedna porodica" Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti MASA LjUDI NA SKUPU "SRBIJA JEDNA PORODICA": Snimak iz vazduha Moćne slike najveće zastave Foto: I. Marinković Foto: I. Marinković Foto: I. Marinković Koncert Ace Lukasa na skupu "Srbija jedna porodica" Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija Milenko Jovanov za "Novosti" sa skupa "Srbija jedna porodica" Ana Brnabić za "Novosti" sa skupa "Srbija jedna porodica" Srpsku trobojku nosi 2.500 ljudi, dugačka je 500 metara, a teška oko tonu NAJVEĆA srpska trobojka koju nosi 2.500 ljudi krenula je kroz ulicu Kneza Miloša! Prizor oduzima dah, a koliko je velika srpska zastava govori činjenica da je celu ne možemo snimiti. Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Srbi sa Kosova i Metohije pevaju "Aco, Srbine" Više od 5.000 Srba sa KiM ide na veliki skup “Srbija nasa porodica” kako bi podrzali politiku predsednika Aleksandra Vučića. Oni su trenutno na Brankovom mostu i na celu kolone nose transparent “Kad Srbija pobeđuje, Srbi na KiM imaju budućnost” i skandiraju “Aco Srbine”! Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Koncert Cakane na skupu "Srbija jedna porodica" Ispred Skupštine u toku je koncert Cakane, a u publici se nalazi i predsednica Skupštine Ana Brnabić. N. Skenderija N. Skenderija N. Skenderija Ratni veterani dolaze na skup "Srbija jedna porodica" Ministarka Mesarović sa najvećom srpskom zastavom: Puna podrška politici Vučića Nema kraja koloni: Hiljade bajkera stize na skup Srbija jedna porodica Koncert sestre Gobović Novosti NAJPONOSNIJI NA NAŠU SRBIJU: Ministar Mali sa narodom nosi najveću zastavu - Ova zastava ima skoro tonu - rekao je Mali. - Očekujem danas da se danas pojavi veliki broj ljudi i da pokažu šta žele, a to je da Srbija nastavi da radi, da raste, da se razvija, da nam rastu plate i penzije. Drugi su hteli da nas podele, a mi ovde danas ne želimo to da dozvalimo. Ovo je prava slika Srbije koja pobeđuje. Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Moćne slike kortea

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

Velika grupa bajkera krenula od Palate Srbija na skup Srbija jedna porodica

Velika grupa bajkera koja se okupila kod Palate Srbija na Novom Beogradu krenula je oko 16 časova ka Domu Narodne skupštine, gde se danas održava skup "Srbija jedna porodica". Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji je sa bajkerima, izjavio je da će oni do Skupštine stići preko Brankovog mosta.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Sve više ljudi stiže na skup

Foto: Novosti

Obratio se Miloš Vučević

Miloš Vučević, predsednik SNS došao je na skup sa bajkerima.

Kako je istakao dana svi Srvi treba da se ujedine i pošalju jasnu poruku da je dosta terora i maltretiranja od strane blokadera.

Prema njegovim rečima, sa nestrpljenjem čeka obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da čuje njegove planove za dalji razvoj Srbije.

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MOĆAN KORTEO! Ori se ulicama predstonice - "Vučić Aleksandar"

Novosti

Foto: Novosti

Novosti

Prema procenama "Novosti" u korteu učestvuje oko 10 hiljada mladih.

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

PRELEPE SCENE U BEOGRADU: Mladi u autobusu sa zastavom Srbije poručuju da „Srbija pobeđuje“

SRBIJA JEDNA PORODICA: Okuplja se veliki broj bajkera

Prelepe slike iz Beograda

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Foto: Novosti

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Pogledajte kako teče glasanje za najvažnije teme

Ovako izgleda glasački listić na kome ljudi biraju prioritete razvoja Srbije

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Srbin iz Metohije došao da podrži Vučića, svojom porukom oduševio naciju

DRAGAN Peković iz Metohije, iz Đakovice, došao je u Beograd da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

- Danas sam došao da podržim gospodina predsednika Aleksandra Vučića, svetskog, evropskog i balkanskog lidera. Došao sam iz Metohije iz mesta Đakovica. Blizu Košara... - kazao je Peković za "Novosti".

VUČIĆ JE OD GRADA GLADI, NAPRAVIO SREDIŠTE RAŠKOG OKRUGA: Kraljevčanke u znak zahvalnosti pripremile posluženje za građane na skupu

Na jednom od štnadova može se videti domaća hrana i posluženje koje je napravila Unija žena Gradskog odbora SNS Kraljevo, i koje su na ovaj način želele da iskažu svoju zahvalnost i podršku.

- Hvala mu za sve investicije u Kraljevu i za to što je naš grad od grada gladi postao sedište Raškog upravnog orkuga u pravom smislu te reči, veličanstven grad gde ljudi žele da ostanu i osnuju svoje porodice - istakla je za "Novosti" devojka koja je domaćin na ovom štandu.

Srbi iz Beča krenuli u Beograd da podrže Vučića

Srpska dijaspora iz Beča krenula put Beograda kako bi prisustvovala veličanstvenom skupu "Srbija, moja porodica" i pružila podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.

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"AKO NAM PREDSEDNIK OSTANE, NADAMO SE BOLjEM": Velika podrška Vučiću uoči skupa

- Dolazim iz Vranja i došao sam na ovaj skup jer se nadam boljema, ako nam predsednik ostane - istakao je sagovornik za "Novosti".

NEMA BOLjEG PREDSEDNIKA OD VUČIĆA: Reči Kraljevčanke odjekuju celim regionom

- Došli smo upravo iz Kraljeva gde je predsednik nas sinoć posetio i to direktno iz Oplenića. Došli smo i danas da mu damo podršku, Srbija pobeđuje, naravno. On je za sve ovo zaslužan i ovakvog predsednika nema niko - rekla je za "Novosti" građanka koja je danas došla u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.

GRAĐANIN SASUO ISTINU U LICE BLOKADERIMA: Oni bi da jašu političke protivnike, a mi smo za sabornost

- Oni (blokaderi) optužuju za jednoumlje, a oni to rade. Ko se ne slaže s njima, kažu da će da ga jaše, a šta je to nego jednoumlje... hoće da jašu?! Jovo Bakić je neki reper za to kako treba da se krene? Mi smo jedan narod, jedini smo ostali na Balkanu kao multinacionalna država... ni za vreme rata nikoga nismo dirali. Kad mi neko pomene jahanje, tu prestaje svaki razgovor. Mi smo demokratsko društvo u kome vi i ja možemo da mislimo različito - rekao je za "Novosti" građanin Vrbasa koji je danas došao u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.

Foto: Printscreen Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

"DOŠLI SMO DA PODRŽIMO SAV TAJ NAROD, BIĆE VELIČANSTVENO": Velika podrška predsedniku uoči skupa u Beogradu

-Dolazimo iz jednog fruškogorskog mesta kod Rume, došli smo da podržimo našeg predsednika. Došli smo da budemo uz njega danas i uvek - istakla je druga sagovornica za "Novosti".

ZA NAJLEPŠE USPOMENE: Pogledajte gde građani danas mogu da se fotografišu na skupu "Srbija jedna porodica"

Pored bogatog dečijeg programa, rekordne zastave, primera tehnološkog napretka i koncerata najvećih domaćih muzičkih zvezda, građani će imati priliku i da naprave divne uspomene prilikom posete ovog velelepnog skupa.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

SVO BLOKADERSKO NASILjE NA JEDNOM MESTU! Najneposećeniji kamp trenutno ispred Skupštine

FOTO: Novosti

Na skupu "Srbija jedna porodica", a u samom centru skupa, nalazi se kućica u kojoj se prikazuju video snimci i slike blokadera koji su u poslednjih godinu dana pokušali da sruše Srbiju.

VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU: Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas

- Da sačuvamo našeg predsednika od svih koji su protiv njega, da sačuva državu, da sačuva nas penzionere kojima pomaže non-stop. On je dao svoj život za svoju porodicu - istakla je sagovornica za "Novosti".

Na pitanje šta za nju znači slogan Srbija jedna porodica kaže: - Znači mnogo. Da se ujedinimo, da se zajedno borimo za Srbiju, a ne da se bijemo kao ovi zločinci. Očekujem da će danas predsednik da sve iznese šta je pred Srbijom, šta će da uradi za Srbiju i penzioneru. Njegov najveći uspeh je što je sačuvao mir i državu - navodi ona i dodaje da se danas najviše raduje zastavi.

VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU: Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas

ŽENE PODRŽAVAJU VUČIĆA JER OSEĆAJU SIGURNOST: Kruševljanka oduševila izjavom na skupu "Srbija jedna porodica"

- Dolazim iz Kruševca, carskog grada. Podržavamo predsednika Vučića jer želimo mir i stabilnost. Kruševac je danas grad koji napreduje, grad mladih, grad budućnosti. Nije tajna da veliki broj žena podržava Vučića baš iz tog razloga što osećamo sigurnost zbog onoga što on radi - rekla nam je ova Kruševljanka.

VUČIĆ JE URADIO ONO ŠTO ONI NISU ZA 70 GODINA: Čovek iz Kruševca na skupu "Srbija jedna porodica"

- Ovde smo da damo podršku da damo podršku predsedniku Vučiću za sve što je uradio za našu Srbiju. Za vreme njegove vlasti je urađeno dosta, mnogo. On je za 14 godina uradio ono što oni nisu za 70 godina. Ovde sam sa suprugom i bratom. Iako nisam član SNS, došao sam da podržim Vučića zbog toga što je sve uradio. Sad imamo autoputeve bolje nego na Zapadu. Pre neki dan sam se vratio iz Nemačke i Švedske, bolje imamo puteve nego oni.

DOŠLI SMO DA PODRŽIMO PREDSEDNIKA: "Novosti" sa građanima na skupu Srbija jedna porodica

- Mi smo iz Opštine Sremska Mitrovica, ima nas sa svih strana i došli smo da podržimo predsednika. - rekla je sagovornica za "Novosti".

"DANAŠNjI SKUP SMO JAKO ŽELELI DA PODRŽIMO": Prelepa atmosfera uoči skupa u Beogradu

"NAKON OVOG SKUPA OČEKUJEM DA ĆE NAM BITI BOLjE": Velika podrška presedniku Vučiću iz Zapadne Srbije (VIDEO)

- Očekujemo dosta ljudi i govor predsednika. Dolazim iz Zapadne Srbije i posle ovog skupa očekujem da nam bude bolje. Kada je program u pitanju najzanimljivije će nam biti za robote - istakao je sagovornik za "Novosti".

Parandilovićev deda krenuo da podrži Vučića

Deda opozicionara Miloša Parandilovića, Drago Parandilović, krenuo je na skup "Srbija jedna porodica" da podrži predsednika Vučića.

Roboti uvežbavaju "moravac"

Ispred Narodne Skupštine roboti uvežbavaju "moravac" pred današnji spektakl.

Sve spreno za najmlađe

Na skupu "Srbija jedna porodica" organizovane su edukativne radionice, ali i predstave za decu.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama...

Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini.

Zatim će, nešto pre 16 časova, početi koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.

Više hiljada bajkera će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini, a odmah zatim će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

Građani će tokom celog dana moći da glasaju o prioritetima, tačnije da izaberu pet od petnaest pravaca razvoja naše države i društva u budućnosti. I sam predsednik Aleksandar Vučić je istakao da će to biti najvažniji deo skupa, a da će građani moći na poleđini papira da napišu i primedbe i sve što ih muči.

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.