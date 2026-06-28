Fudbal

KAKAV PODATAK! FIFA postavila pitanje: Ko će biti jubilarac?

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28. 06. 2026. u 19:45

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Svetsko prvenstvu u SAD, Kanadi donelo je neverovatne cifre, naročito kada se radi o akterima na terenu.

КАКАВ ПОДАТАК! ФИФА поставила питање: Ко ће бити јубиларац?

Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Na tekućem Svetskom prvenstvu do sad je igralo 999 fudbalera, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).

Kako stoju u saopštenju FIFA, u 72 utakmice grupne faze, za 48 reprezentacija učesnica Mondijala, igralo je 999 igrača.

Za Svetsko prvenstvo bilo je registrovano 1.248 fudbalera. Svaka selekcija je imala pravo da prijavi 26 igrača, među kojima su i tri golmana.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark Stockwell

Po okončanju grupne faze 16 selekcija je završilo učešće, dok će 32 nastaviti takmičenje.

Dakle, čeka se jubilarac koji će ostati upamćen kao hiljaditi fudbaler na Mundijalu.

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