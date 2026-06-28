Politika

KURTIJEVOG TERORA NISU POŠTEĐENA NI DECA: Na Gazimestanu tzv. kosovska policija uhapsila 36 Srba, među njima i maloletnik

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 20:39

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TZV. KOSOVSKA policija uhapsila je danas na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti, među kojima i jedno maloletno lice koje su nakon saslušanja oslobodili, saopštio je advokat jednog od uhapšenih, Bogdan Hadži-Lazić.

КУРТИЈЕВОГ ТЕРОРА НИСУ ПОШТЕЂЕНА НИ ДЕЦА: На Газиместану тзв. косовска полиција ухапсила 36 Срба, међу њима и малолетник

FOTO: Novosti

Po nalogu sudije, ostalima su oduzeta dokumenta i pušteni su, ali će morati da se pojave na sudu sutra u 13 časova u Prištini i biće saslušani u tri grupe.

-Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih advokat Bogdan Hadži-Lazić.

Među uhapšenima ima osoba sa KiM i iz centralne Srbije.

Kosovska policija ih je privela nakon parastosa kosovskim junacimakoji je danas služen na Gazimestanu.

Na ulazu u spomen-kompleks je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike i grubo se odnosio prema njima.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je reč o sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija i zatražila da međunarodni predstavnici ulože sve napore i diplomatske aktivnosti kako bi svi privedeni bili oslobođeni.

(Tanjug)

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