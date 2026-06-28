UKRAJINSKI PRST U OKO PUTINU: Tihi poručio da Rusija nije postigla nijedan ratni cilj

PORTPAROL ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi izjavio je danas da Rusija, tokom više od četiri godine invazije velikih razmera, nije postigla nijedan cilj, izgubila je 1,3 miliona ljudi, a rusko napredovanje je potpuno zaustavljeno.

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Prema njegovim rečima tvrdnje Kremlja o navodno neizbežnoj pobedi protivreče stvarnom stanju na frontu, prenosi nezavisna ukrajinska novinska agencija RBK.

-Moskva je pokrenula agresivni rat očekujući brz uspeh, ali je tokom pete godine neprijateljstava pretrpela ogromne gubitke. Govore da su na pragu ratne pobede, ali realnost je da nisu postigli nikakve ciljeve i izgubili su 1,3 miliona ljudi za više od četiri godine, rekao je Tihi i dodao da su ukrajinski borci potpuno blokirali ruski pokušaje napredovanja na bojnom polju.

Portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova je dodao da se rat polako vraća u Rusku Federaciju.

-Vaše sporo napredovanje je zaustavljeno i rat se vraća na vašu teritoriju, poručio je Tihi na X-u.

(Tanjug)

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