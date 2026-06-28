"NIJE TO MOJ PROTIVNIK, VEĆ ČOVEK KOJI MRZI SRBIJU" Vučić odgovorio Šideru: Verujem da će biti obradovan kada sagleda izborne rezultate
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon prikaza naoružanja u Batajnici gde je odgovorio Andreasu Šideru.
Ističe da radimo sve ono što Andreas Šider nije uspeo u svojoj zemlji i kazao da je to čovek koji mrzi Srbiju i ovaj narod.
- Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, i verujem da će biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni - rekao je predsednik.
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