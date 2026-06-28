POLJSKA GORI! Izmerena NEZAMISLIVA temperatura oboren rekord star više od veka – pakao kakav Evropa ne pamti!

POLjSKA je danas zabeležila najvišu temperaturu od početka merenja, pošto je tokom toplotnog talasa koji pogađa veći deo Evrope u mestu Slubice izmereno 40,5 stepeni Celzijusa, saopštio je danas poljski Institut za meteorologiju i upravljanje vodama.

Foto: AI/Gemini

Temperatura izmerena u pograničnom gradu na zapadu zemlje premašila je dosadašnji nacionalni rekord od 40,2 stepena, zabeležen u mestu Pruskuv na jugu Poljske u julu 1921. godine, navodi institutm, navodi TVP World.

Portparolka instituta Agnješka Prasek izjavila je da već može da se govori o novom temperaturnom rekordu, iako je zvanična potvrda još u toku.

Prema podacima instituta, grad Torunj u severno-centralnom delu Poljske dostigao je u nedelju 40,3 stepena Celzijusa, što je takođe iznad prethodnog nacionalnog maksimuma.

Poljski meteorološki institut izdao je najviši stepen upozorenja na toplotni talas za veći deo zemlje, koje će biti na snazi do ponedeljka uveče, uz prognozu da bi temperatura lokalno mogla da dostigne i 42 stepena Celzijusa.

Novi rekord usledio je samo dan nakon što je Slubice zabeležio 38,9 stepeni, čime je oboren i junski temperaturni rekord od 38,3 stepena iz 2019. godine.

(Tanjug)

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