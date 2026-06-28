DRŽAVA ULOŽILA 94 MILIONA EVRA U SVETINJU! VUČIĆ: Bez Hrama Svetog Save ni srpski narod, ni srpska država ne bi mogli da opstanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da bez Hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu - rekao je predsednik Vučić nakon što je prisustvovao potpisivanju Ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu.

Istakao je da je srećan što je u poslednjih 12 godina uloženo najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju Hrama Svetog Save.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Naveo je da je samo u tih 12 godina uloženo 88 miliona evra, sa 6,5 miliona evra, za koliko je danas potpisano, od ukupno 94,5 miliona evra.

- Za razliku od drugih koji bi to krišom radili plašeći se nečije reakcije, mi to sa ponosom ističemo i mislimo da ne postoji ni lepši, ni svetiji, ni bolji način da utrošimo novac. Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu - kazao je Vučić.

Zahvalio je patrijarhu srpskom Porfiriju što brine ne samo o toj svetinji, već što brine i o srpskom ugroženom narodu na, kako je naveo, raspetom Kosovu i Metohiji.

- Hvala Vam što brinete o našim ljudima i o našem narodu svuda gde god da su oni ugroženi, gde god ih ne doseže srpska država. Hvala Vam i to čini neraskidivim jedinstvo i srpske države i srpskog naroda i srpske crkve - kazao je Vučić obraćajući se patrijarhu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Vučić je zahvalio i predsedniku Vlade prof. dr Đuri Macutu navodeći da je danas, potpisivanjem Ugovora, i on ušao u istoriju kao jedan od ljudi koji je ne samo učestvovao, već dao i ključni doprinos u završetku srpske velike svetinje.

Kako je rekao, veruje da će nakon završnih radova, za neku godinu, biti potrebno neko obnavljanje makar, kako je naveo, krova, spoljnog ulepšavanja, dodatne dorade ambijentalnog svetla.

- Biće država uvek tu na usluzi Srpskoj pravoslavnoj crkvi, baš kao što je Srpska pravoslavna crkva uvek na usluzi srpskom narodu - naglasio je Vučić.

Navodeći da je danas Vidovdan, a da se na Vidovdan sve jasno vidi, Vučić je citirao vladiku Nikolaja Velimirovića koji je kazao da je Sveti Sava najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom.

- Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Dodao je da se danas, pod veličanstvenom kupolom Hrama, srpska prošlost rukuje sa budućnošću.

- Hram nas podseća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti", istakao je predsednik Vučić.

Citirajući reči Miloša Crnjanskog koji je rekao "Ljubav je kao i sunce: koga obasja, tome daje život; koga promaši, ostavlja ga u mraku", Vučić je naveo da građani Srbije imaju sreće da ih je obasjalo sunce ljubavi, a da je Hram Svetog Save najlepši dokaz te ljubavi.

Podsetio je i da je Crnjanski za Svetog Savu rekao da je prvi srpski pisac koji je stvorio književnost koja ne umire i da je napisao prvu srpsku knjigu koja ima trajnu vrednost, ne samo kao crkveni spis, već kao živa reč čoveka koji voli svoju zemlju i svoj narod, a da je njegov odlazak u Atos bio revolucionaran čin jednog mladića, princa, koji je u palati osetio tegobu i prazninu prolaznog sjaja, te je pošao da traži apsolutnu slobodu u duhu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učine, to uvek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti Vladika Nikolaj - dodao je Vučić.

Navodeći da je ponosan što je jutros imao čast da prisustvuje, kako je naveo, veličanstvenom događaju potpisivanja ugovora, Vučić je čestitao svima Vidovdan.

Ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu potpisali su jutros predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije.

Patrijarh Porfirije: Hram Svetoga Save duhovno središte našega naroda

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je danas, nakon potpisivanja Ugovora o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, da Crkva prima podršku države sa velikom blagodarnošću i istakao da je Hram Svetoga Save duhovno središte našeg naroda. Patrijarh je, nakon što je sa premijerom prof. dr Đurom Macutom potpisao Ugovor između Vlade Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, rekao da je Hram Svetog Save nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Naveo je da briga o svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike i sve prolazne dnevne okolnosti i pripada čitavom narodu.

- Ono što se ovde gradi nije vlasništvo nijednog pojedinca, nijedne grupe, nijedne ustanove, nijednog pokolenja, nego nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnji hrama Svetog Save. Blagodarimo svima koji su prepoznali značaj ovog dela i pomogli da se ono privede kraju. Neka Gospod podari mudrost i snagu svima koji nose odgovornost za dobro naroda i države - rekao je patrijarh.

Ugovor je potpisan na Vidovdan, u kripti Hrama Svetoga Save, koja je posvećena Svetom knezu Lazaru, a patrijarh je naveo je da je teško zamisliti prikladnije mesto i prikladniji dan za potpisvanje Ugovora, jer, kako je istakao, Sveti Sava i Sveti knez Lazar predstavljaju dva nerazdvojna stuba našeg duhovnog i istorijskog pamćenja.

- U Svetom Savi imamo put jevanđeoske vere, mudrosti, mira i duhovnog ustrojstva našeg naroda, a u Svetom Knezu Lazaru imamo vernost Hristu i spremnost da se prolazno žrtvuje radi neprolaznog. Zato Vidovdan nije samo sećanje na prošlost, nego istovremeno i živi poziv da i mi budemo dostojni nasleđa koje smo primili - istakao je patrijarh. Izrazio je želju da nam Gospod podari veru, slogu i ljubav, da budemo uvek znamo da prepoznamo ono što nas sabira i ujedinjuje.

- Vidovdan za nas predstavlja i upućuje na to da nijedno delo ne nastaje u jednom danu niti u jednom pokolenju. Mi danas stojimo na temeljima koje nismo sami postavili. Nasleđujemo molitve, trud, žrtvu i nadu mnogih koji su pre nas želeli da na ovom mestu podignu hram dostojan Svetoga Save, prvog arhiepiskopa srpskog i prosvetitelja našeg naroda - rekao je Porfirije.

On je naveo da je kamen temeljac Hrama Svetog Save osvećen 1939. godine, a da su se od tada do danas smenjivale generacije, dolazila teška vremena i velika iskušenja, ali da namera da se to sveto delo dovrši nikada nije prestala da živi u srcima naroda.

- Od tada, svi poglavari Srpske pravoslavne crkve, bez izuzetka, činili su koliko su mogli da se gradnja nastavi. Zajedno sa njima trudili su se arhijereji, sveštenstvo, monaštvo, verni narod i brojni znani i neznani dobrotvori. Zato danas, na Vidovdan, pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika - istakao je patrijarh. Dodao je da Hram Svetog Save nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika, već da su u njega ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi, i izrazio uverenje da će Hram i ubuduće biti dom molitve i mesto susreta čoveka i Boga, brata sa bratom - duhovno središte našeg naroda.

Patrijarh je u ime Crkve i čitavog naroda izrazio blagodarnost državi Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi na čelu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom na podršci koju su, kako je rekao, pružali i pružaju dovršenju Hrama Svetog Save.