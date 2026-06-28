JATO BALISTIČKIH RAKETA TOKOM NOĆI SRUČENO NA KIJEV: Gori na svim stranama, Kličko pozvao da se skloništa ne napuštaju

KIJEV je tokom protekle noći bio meta ruskih napada balistićkim raketama, u kojima su dve osobe povređene u Darnickom okrugu, u jugoistočnom delu grada, saopštio je danas načelnik kijevske policijske uprave Timur Tkačenko.

OLEKSII FILIPPOV / AFP / Profimedia

- U Darnickom okrugu imamo požare na nekoliko adresa nakon napada. Požar je izbio u blizini stambene zgrade, gori benzinska pumpa na drugoj adresi. Takođe je u plamenu i nestambena zgrada - kazao je Tkačenko, prenosi Ukrinform.

U Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna, a vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine izdale su upozorenje na pretnju od balističkog oružja, koje dolaze sa severa. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je saopštio da snage protivvazdušne odbrane deluju u Kijevu, i pozvao stanovnike da se sklone.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja