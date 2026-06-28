Fudbal

SVE GORE OD GOREG! Duga pauza zbog teške povrede! Završio je sa Svetskim prvenstvom!

Новости онлине

28. 06. 2026. u 19:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Za Urugvaj je završen Mundijal, a na dužu pauzu mora Manuel Ugarte.

СВЕ ГОРЕ ОД ГОРЕГ! Дуга пауза због тешке повреде! Завршио је са Светским првенством!

Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Urugvajski fudbaler Manuel Ugarte doživeo je tešku povredu kolena i predsoji mu duga pauza, saopštili su danas njegov klub Mančester junajted i Fudbalski savez Urugvaja.

Ugarte (25) se teško povredio tokom utakmice protiv Španije, poslednje koji je prvi osvajač Mundijala iz 1930. odigrao na tekućem Svetskom prvenstvu.

Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Narednih dana bi trebalo da se done se odluka da li će Ugarte morati na operaciju, a prema prvim procenama pauziraće najmanje tri meseca.

U slučaju da mora na operaciju, ne bi se vraćao na teren do kraja 2026. godine.

BONUS VIDEO: MADRID ČEKAO I DOČEKAO: Kilijan Embape konačno Realov  

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ĐANI INFANTINO: Od železničarevog sina do kralja fudbala
Fudbal

0 0

ĐANI INFANTINO: Od železničarevog sina do kralja fudbala

Korupcionaška afera iz 2015. godine srušila je tadašnji vrh Fife i dovela svetski fudbal na ivicu duboke krize. Iz tog haosa izašao je Đani Infantino, čovek koji je za deset godina uspeo ne samo da konsoliduje organizaciju već i da postane najmoćnija figura ovog sporta...

29. 06. 2026. u 08:02

Politika
Tenis
Fudbal
JAKOV JOZINOVIĆ I DŽEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti

JAKOV JOZINOVIĆ I DžEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti