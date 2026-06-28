SVE GORE OD GOREG! Duga pauza zbog teške povrede! Završio je sa Svetskim prvenstvom!
Za Urugvaj je završen Mundijal, a na dužu pauzu mora Manuel Ugarte.
Urugvajski fudbaler Manuel Ugarte doživeo je tešku povredu kolena i predsoji mu duga pauza, saopštili su danas njegov klub Mančester junajted i Fudbalski savez Urugvaja.
Ugarte (25) se teško povredio tokom utakmice protiv Španije, poslednje koji je prvi osvajač Mundijala iz 1930. odigrao na tekućem Svetskom prvenstvu.
Narednih dana bi trebalo da se done se odluka da li će Ugarte morati na operaciju, a prema prvim procenama pauziraće najmanje tri meseca.
U slučaju da mora na operaciju, ne bi se vraćao na teren do kraja 2026. godine.
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