KAD SE SRBIJA UJEDINI: Veliki sup "Srbija jedna porodica"! Veličanstveni prizori (FOTO/VIDEO)
PROGRAM skupa "Srbija jedna porodica" je završen. Bogat dečiji program, rekordna zastava, primeri tehnološkog napretka i koncerti najvećih domaćih muzičkih zvezda je samo deo onoga što su građani imali priliku da vide danas. Nešto posle 18 časova počeo je i glavni deo manifestacije, tokom koje se predsednik Srbije obratio svim prisutnima.
Moćne slike kortea
Velika grupa bajkera krenula od Palate Srbija na skup Srbija jedna porodica
Velika grupa bajkera koja se okupila kod Palate Srbija na Novom Beogradu krenula je oko 16 časova ka Domu Narodne skupštine, gde se danas održava skup "Srbija jedna porodica". Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji je sa bajkerima, izjavio je da će oni do Skupštine stići preko Brankovog mosta.
Sve više ljudi stiže na skup
Obratio se Miloš Vučević
Miloš Vučević, predsednik SNS došao je na skup sa bajkerima.
Kako je istakao dana svi Srvi treba da se ujedine i pošalju jasnu poruku da je dosta terora i maltretiranja od strane blokadera.
Prema njegovim rečima, sa nestrpljenjem čeka obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da čuje njegove planove za dalji razvoj Srbije.
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MOĆAN KORTEO! Ori se ulicama predstonice - "Vučić Aleksandar"
Prema procenama "Novosti" u korteu učestvuje oko 10 hiljada mladih.
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Srbin iz Metohije došao da podrži Vučića, svojom porukom oduševio naciju
DRAGAN Peković iz Metohije, iz Đakovice, došao je u Beograd da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
- Danas sam došao da podržim gospodina predsednika Aleksandra Vučića, svetskog, evropskog i balkanskog lidera. Došao sam iz Metohije iz mesta Đakovica. Blizu Košara... - kazao je Peković za "Novosti".
VUČIĆ JE OD GRADA GLADI, NAPRAVIO SREDIŠTE RAŠKOG OKRUGA: Kraljevčanke u znak zahvalnosti pripremile posluženje za građane na skupu
Na jednom od štnadova može se videti domaća hrana i posluženje koje je napravila Unija žena Gradskog odbora SNS Kraljevo, i koje su na ovaj način želele da iskažu svoju zahvalnost i podršku.
- Hvala mu za sve investicije u Kraljevu i za to što je naš grad od grada gladi postao sedište Raškog upravnog orkuga u pravom smislu te reči, veličanstven grad gde ljudi žele da ostanu i osnuju svoje porodice - istakla je za "Novosti" devojka koja je domaćin na ovom štandu.
Srbi iz Beča krenuli u Beograd da podrže Vučića
Srpska dijaspora iz Beča krenula put Beograda kako bi prisustvovala veličanstvenom skupu "Srbija, moja porodica" i pružila podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.
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"AKO NAM PREDSEDNIK OSTANE, NADAMO SE BOLjEM": Velika podrška Vučiću uoči skupa
- Dolazim iz Vranja i došao sam na ovaj skup jer se nadam boljema, ako nam predsednik ostane - istakao je sagovornik za "Novosti".
NEMA BOLjEG PREDSEDNIKA OD VUČIĆA: Reči Kraljevčanke odjekuju celim regionom
- Došli smo upravo iz Kraljeva gde je predsednik nas sinoć posetio i to direktno iz Oplenića. Došli smo i danas da mu damo podršku, Srbija pobeđuje, naravno. On je za sve ovo zaslužan i ovakvog predsednika nema niko - rekla je za "Novosti" građanka koja je danas došla u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.
GRAĐANIN SASUO ISTINU U LICE BLOKADERIMA: Oni bi da jašu političke protivnike, a mi smo za sabornost
- Oni (blokaderi) optužuju za jednoumlje, a oni to rade. Ko se ne slaže s njima, kažu da će da ga jaše, a šta je to nego jednoumlje... hoće da jašu?! Jovo Bakić je neki reper za to kako treba da se krene? Mi smo jedan narod, jedini smo ostali na Balkanu kao multinacionalna država... ni za vreme rata nikoga nismo dirali. Kad mi neko pomene jahanje, tu prestaje svaki razgovor. Mi smo demokratsko društvo u kome vi i ja možemo da mislimo različito - rekao je za "Novosti" građanin Vrbasa koji je danas došao u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.
"DOŠLI SMO DA PODRŽIMO SAV TAJ NAROD, BIĆE VELIČANSTVENO": Velika podrška predsedniku uoči skupa u Beogradu
-Dolazimo iz jednog fruškogorskog mesta kod Rume, došli smo da podržimo našeg predsednika. Došli smo da budemo uz njega danas i uvek - istakla je druga sagovornica za "Novosti".
ZA NAJLEPŠE USPOMENE: Pogledajte gde građani danas mogu da se fotografišu na skupu "Srbija jedna porodica"
Pored bogatog dečijeg programa, rekordne zastave, primera tehnološkog napretka i koncerata najvećih domaćih muzičkih zvezda, građani će imati priliku i da naprave divne uspomene prilikom posete ovog velelepnog skupa.
SVO BLOKADERSKO NASILjE NA JEDNOM MESTU! Najneposećeniji kamp trenutno ispred Skupštine
Na skupu "Srbija jedna porodica", a u samom centru skupa, nalazi se kućica u kojoj se prikazuju video snimci i slike blokadera koji su u poslednjih godinu dana pokušali da sruše Srbiju.
VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU: Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas
- Da sačuvamo našeg predsednika od svih koji su protiv njega, da sačuva državu, da sačuva nas penzionere kojima pomaže non-stop. On je dao svoj život za svoju porodicu - istakla je sagovornica za "Novosti".
Na pitanje šta za nju znači slogan Srbija jedna porodica kaže: - Znači mnogo. Da se ujedinimo, da se zajedno borimo za Srbiju, a ne da se bijemo kao ovi zločinci. Očekujem da će danas predsednik da sve iznese šta je pred Srbijom, šta će da uradi za Srbiju i penzioneru. Njegov najveći uspeh je što je sačuvao mir i državu - navodi ona i dodaje da se danas najviše raduje zastavi.
VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU: Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas
ŽENE PODRŽAVAJU VUČIĆA JER OSEĆAJU SIGURNOST: Kruševljanka oduševila izjavom na skupu "Srbija jedna porodica"
- Dolazim iz Kruševca, carskog grada. Podržavamo predsednika Vučića jer želimo mir i stabilnost. Kruševac je danas grad koji napreduje, grad mladih, grad budućnosti. Nije tajna da veliki broj žena podržava Vučića baš iz tog razloga što osećamo sigurnost zbog onoga što on radi - rekla nam je ova Kruševljanka.
VUČIĆ JE URADIO ONO ŠTO ONI NISU ZA 70 GODINA: Čovek iz Kruševca na skupu "Srbija jedna porodica"
- Ovde smo da damo podršku da damo podršku predsedniku Vučiću za sve što je uradio za našu Srbiju. Za vreme njegove vlasti je urađeno dosta, mnogo. On je za 14 godina uradio ono što oni nisu za 70 godina. Ovde sam sa suprugom i bratom. Iako nisam član SNS, došao sam da podržim Vučića zbog toga što je sve uradio. Sad imamo autoputeve bolje nego na Zapadu. Pre neki dan sam se vratio iz Nemačke i Švedske, bolje imamo puteve nego oni.
DOŠLI SMO DA PODRŽIMO PREDSEDNIKA: "Novosti" sa građanima na skupu Srbija jedna porodica
- Mi smo iz Opštine Sremska Mitrovica, ima nas sa svih strana i došli smo da podržimo predsednika. - rekla je sagovornica za "Novosti".
"DANAŠNjI SKUP SMO JAKO ŽELELI DA PODRŽIMO": Prelepa atmosfera uoči skupa u Beogradu
"NAKON OVOG SKUPA OČEKUJEM DA ĆE NAM BITI BOLjE": Velika podrška presedniku Vučiću iz Zapadne Srbije (VIDEO)
- Očekujemo dosta ljudi i govor predsednika. Dolazim iz Zapadne Srbije i posle ovog skupa očekujem da nam bude bolje. Kada je program u pitanju najzanimljivije će nam biti za robote - istakao je sagovornik za "Novosti".
Parandilovićev deda krenuo da podrži Vučića
Deda opozicionara Miloša Parandilovića, Drago Parandilović, krenuo je na skup "Srbija jedna porodica" da podrži predsednika Vučića.
Roboti uvežbavaju "moravac"
Ispred Narodne Skupštine roboti uvežbavaju "moravac" pred današnji spektakl.
Sve spreno za najmlađe
Na skupu "Srbija jedna porodica" organizovane su edukativne radionice, ali i predstave za decu.
Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama...
Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini.
Zatim će, nešto pre 16 časova, početi koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.
Više hiljada bajkera će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini, a odmah zatim će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.
U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.
Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.
Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.
Građani će tokom celog dana moći da glasaju o prioritetima, tačnije da izaberu pet od petnaest pravaca razvoja naše države i društva u budućnosti. I sam predsednik Aleksandar Vučić je istakao da će to biti najvažniji deo skupa, a da će građani moći na poleđini papira da napišu i primedbe i sve što ih muči.
Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.
Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.
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