KAD SE SRBIJA UJEDINI: Veliki sup "Srbija jedna porodica"! Veličanstveni prizori (FOTO/VIDEO)

PROGRAM skupa "Srbija jedna porodica" je završen. Bogat dečiji program, rekordna zastava, primeri tehnološkog napretka i koncerti najvećih domaćih muzičkih zvezda je samo deo onoga što su građani imali priliku da vide danas. Nešto posle 18 časova počeo je i glavni deo manifestacije, tokom koje se predsednik Srbije obratio svim prisutnima.

Foto: Z. Jovanović/N. Skenderija

Završen program skupa Srbija jedna porodica U Beogradu je nešto posle 19 časova završen glavni program skupa "Srbija jedna porodica", kojem je, prema podacima MUP-a, prisustvovalo 207.000 ljudi. Na skupu se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Takođe je naveo da je njegov predlog je da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Vučić je najavio da će u ponedeljak predstaviti nove mere namenjene pre svega najsiromašnijim. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije.

Građani masovno popunjavaju listiće za izbor prioriteta za Srbiju Narod je uz Vučića Predsednik Srbije se obraća javnosti Nakon što su roboti odigrali moravac, na binu je izašao predsednik Srbije. Dočekan je uz brojne ovacije i aplauze. Celo obraćanje pročitajte OVDE. Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija Roboti igrali kolo Roboti su zaigrali "moravac". Foto: Printskrin Foto: I. Marinković Tijana Milovanov: Beograd je danas najlepši grad na svetu Glumica Tijana Milovanov istakla je da je Srbija za nas jedna, jedina i najlepša porodica. - Kao glumica imala sam privilegiju da igram razne uloge, ali kad sam krenula da radim sa decom shvatila sam da oni odmah osete čisto srce i dobru nameru. Danas govorim u ime roditelja koji ne odustaju. Deca ne traže sažaljenje, već pravo da uče, raste i da se razvijaju, da imaju budućnost, mir i radost. To su pokušali da zaustave, ali na sreću, nisu uspeli - rekla je ona. Foto: Novosti Kazala je da je važno da budemo ujedinjeni jer svi znamo šta je dobro za našu decu i našu zemlju. Roboti spremni za nastup Stigli su i roboti, spremni su za nastup. Vučić stigao na skup Predsednik Srbije stigao je na skup, pored njega su lider SNSD Milorad Dodik i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Foto: Printskrin Foto: Printskrin Intonirana je himna "Bože pravde". MUP: Na skupu oko 207.000 građana Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je javnost da se danas, u Beogradu, na platou ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije održava prijavljeno javno okupljanje u organizaciji ‘’Pokreta za narod državu’’. - Na navedenom javnom okupljanju prisustvuje oko 207.000 građana. Takođe na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2600 motociklista – bajkera. Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate. U cilju pripreme da javno okupljanje prođe u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir - naveli su iz MUP. SRCE SRBA ZAIGRA JAKO! Video koji oduzima dah i najveća zastava na ulicama prestonice Koncert Vesne Zmijanac na skupu "Srbija jedna porodica" Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija POGLEDAJTE: Ovako izgleda atmosfera na skupu "Srbija jedna porodica" Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti MASA LjUDI NA SKUPU "SRBIJA JEDNA PORODICA": Snimak iz vazduha Moćne slike najveće zastave Foto: I. Marinković Foto: I. Marinković Foto: I. Marinković Koncert Ace Lukasa na skupu "Srbija jedna porodica" Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija Milenko Jovanov za "Novosti" sa skupa "Srbija jedna porodica" Ana Brnabić za "Novosti" sa skupa "Srbija jedna porodica" Srpsku trobojku nosi 2.500 ljudi, dugačka je 500 metara, a teška oko tonu NAJVEĆA srpska trobojka koju nosi 2.500 ljudi krenula je kroz ulicu Kneza Miloša! Prizor oduzima dah, a koliko je velika srpska zastava govori činjenica da je celu ne možemo snimiti. Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Srbi sa Kosova i Metohije pevaju "Aco, Srbine" Više od 5.000 Srba sa KiM ide na veliki skup “Srbija nasa porodica” kako bi podrzali politiku predsednika Aleksandra Vučića. Oni su trenutno na Brankovom mostu i na celu kolone nose transparent “Kad Srbija pobeđuje, Srbi na KiM imaju budućnost” i skandiraju “Aco Srbine”! Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Koncert Cakane na skupu "Srbija jedna porodica" Ispred Skupštine u toku je koncert Cakane, a u publici se nalazi i predsednica Skupštine Ana Brnabić. N. Skenderija N. Skenderija N. Skenderija Ratni veterani dolaze na skup "Srbija jedna porodica" Ministarka Mesarović sa najvećom srpskom zastavom: Puna podrška politici Vučića Nema kraja koloni: Hiljade bajkera stize na skup Srbija jedna porodica Koncert sestre Gobović Novosti NAJPONOSNIJI NA NAŠU SRBIJU: Ministar Mali sa narodom nosi najveću zastavu - Ova zastava ima skoro tonu - rekao je Mali. - Očekujem danas da se danas pojavi veliki broj ljudi i da pokažu šta žele, a to je da Srbija nastavi da radi, da raste, da se razvija, da nam rastu plate i penzije. Drugi su hteli da nas podele, a mi ovde danas ne želimo to da dozvalimo. Ovo je prava slika Srbije koja pobeđuje. Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Moćne slike kortea

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

SNS

Velika grupa bajkera krenula od Palate Srbija na skup Srbija jedna porodica

Velika grupa bajkera koja se okupila kod Palate Srbija na Novom Beogradu krenula je oko 16 časova ka Domu Narodne skupštine, gde se danas održava skup "Srbija jedna porodica". Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji je sa bajkerima, izjavio je da će oni do Skupštine stići preko Brankovog mosta.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Sve više ljudi stiže na skup

Foto: Novosti

Obratio se Miloš Vučević

Miloš Vučević, predsednik SNS došao je na skup sa bajkerima.

Kako je istakao dana svi Srvi treba da se ujedine i pošalju jasnu poruku da je dosta terora i maltretiranja od strane blokadera.

Prema njegovim rečima, sa nestrpljenjem čeka obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da čuje njegove planove za dalji razvoj Srbije.

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MOĆAN KORTEO! Ori se ulicama predstonice - "Vučić Aleksandar"

Novosti

Foto: Novosti

Novosti

Prema procenama "Novosti" u korteu učestvuje oko 10 hiljada mladih.

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

Foto: Z.Jovanovic

PRELEPE SCENE U BEOGRADU: Mladi u autobusu sa zastavom Srbije poručuju da „Srbija pobeđuje“

SRBIJA JEDNA PORODICA: Okuplja se veliki broj bajkera

Prelepe slike iz Beograda

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Foto: Novosti

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Z. JOVANOVIĆ

Pogledajte kako teče glasanje za najvažnije teme

Ovako izgleda glasački listić na kome ljudi biraju prioritete razvoja Srbije

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Srbin iz Metohije došao da podrži Vučića, svojom porukom oduševio naciju

DRAGAN Peković iz Metohije, iz Đakovice, došao je u Beograd da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

- Danas sam došao da podržim gospodina predsednika Aleksandra Vučića, svetskog, evropskog i balkanskog lidera. Došao sam iz Metohije iz mesta Đakovica. Blizu Košara... - kazao je Peković za "Novosti".

VUČIĆ JE OD GRADA GLADI, NAPRAVIO SREDIŠTE RAŠKOG OKRUGA: Kraljevčanke u znak zahvalnosti pripremile posluženje za građane na skupu

Na jednom od štnadova može se videti domaća hrana i posluženje koje je napravila Unija žena Gradskog odbora SNS Kraljevo, i koje su na ovaj način želele da iskažu svoju zahvalnost i podršku.

- Hvala mu za sve investicije u Kraljevu i za to što je naš grad od grada gladi postao sedište Raškog upravnog orkuga u pravom smislu te reči, veličanstven grad gde ljudi žele da ostanu i osnuju svoje porodice - istakla je za "Novosti" devojka koja je domaćin na ovom štandu.

Srbi iz Beča krenuli u Beograd da podrže Vučića

Srpska dijaspora iz Beča krenula put Beograda kako bi prisustvovala veličanstvenom skupu "Srbija, moja porodica" i pružila podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.

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"AKO NAM PREDSEDNIK OSTANE, NADAMO SE BOLjEM": Velika podrška Vučiću uoči skupa

- Dolazim iz Vranja i došao sam na ovaj skup jer se nadam boljema, ako nam predsednik ostane - istakao je sagovornik za "Novosti".

NEMA BOLjEG PREDSEDNIKA OD VUČIĆA: Reči Kraljevčanke odjekuju celim regionom

- Došli smo upravo iz Kraljeva gde je predsednik nas sinoć posetio i to direktno iz Oplenića. Došli smo i danas da mu damo podršku, Srbija pobeđuje, naravno. On je za sve ovo zaslužan i ovakvog predsednika nema niko - rekla je za "Novosti" građanka koja je danas došla u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.

GRAĐANIN SASUO ISTINU U LICE BLOKADERIMA: Oni bi da jašu političke protivnike, a mi smo za sabornost

- Oni (blokaderi) optužuju za jednoumlje, a oni to rade. Ko se ne slaže s njima, kažu da će da ga jaše, a šta je to nego jednoumlje... hoće da jašu?! Jovo Bakić je neki reper za to kako treba da se krene? Mi smo jedan narod, jedini smo ostali na Balkanu kao multinacionalna država... ni za vreme rata nikoga nismo dirali. Kad mi neko pomene jahanje, tu prestaje svaki razgovor. Mi smo demokratsko društvo u kome vi i ja možemo da mislimo različito - rekao je za "Novosti" građanin Vrbasa koji je danas došao u Beograd da prisustvuje veličanstvenom ispred Skupštine Srbije.

Foto: Printscreen Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

"DOŠLI SMO DA PODRŽIMO SAV TAJ NAROD, BIĆE VELIČANSTVENO": Velika podrška predsedniku uoči skupa u Beogradu

-Dolazimo iz jednog fruškogorskog mesta kod Rume, došli smo da podržimo našeg predsednika. Došli smo da budemo uz njega danas i uvek - istakla je druga sagovornica za "Novosti".

ZA NAJLEPŠE USPOMENE: Pogledajte gde građani danas mogu da se fotografišu na skupu "Srbija jedna porodica"

Pored bogatog dečijeg programa, rekordne zastave, primera tehnološkog napretka i koncerata najvećih domaćih muzičkih zvezda, građani će imati priliku i da naprave divne uspomene prilikom posete ovog velelepnog skupa.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

SVO BLOKADERSKO NASILjE NA JEDNOM MESTU! Najneposećeniji kamp trenutno ispred Skupštine

FOTO: Novosti

Na skupu "Srbija jedna porodica", a u samom centru skupa, nalazi se kućica u kojoj se prikazuju video snimci i slike blokadera koji su u poslednjih godinu dana pokušali da sruše Srbiju.

VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU: Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas

- Da sačuvamo našeg predsednika od svih koji su protiv njega, da sačuva državu, da sačuva nas penzionere kojima pomaže non-stop. On je dao svoj život za svoju porodicu - istakla je sagovornica za "Novosti".

Na pitanje šta za nju znači slogan Srbija jedna porodica kaže: - Znači mnogo. Da se ujedinimo, da se zajedno borimo za Srbiju, a ne da se bijemo kao ovi zločinci. Očekujem da će danas predsednik da sve iznese šta je pred Srbijom, šta će da uradi za Srbiju i penzioneru. Njegov najveći uspeh je što je sačuvao mir i državu - navodi ona i dodaje da se danas najviše raduje zastavi.

VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU: Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas

ŽENE PODRŽAVAJU VUČIĆA JER OSEĆAJU SIGURNOST: Kruševljanka oduševila izjavom na skupu "Srbija jedna porodica"

- Dolazim iz Kruševca, carskog grada. Podržavamo predsednika Vučića jer želimo mir i stabilnost. Kruševac je danas grad koji napreduje, grad mladih, grad budućnosti. Nije tajna da veliki broj žena podržava Vučića baš iz tog razloga što osećamo sigurnost zbog onoga što on radi - rekla nam je ova Kruševljanka.

VUČIĆ JE URADIO ONO ŠTO ONI NISU ZA 70 GODINA: Čovek iz Kruševca na skupu "Srbija jedna porodica"

- Ovde smo da damo podršku da damo podršku predsedniku Vučiću za sve što je uradio za našu Srbiju. Za vreme njegove vlasti je urađeno dosta, mnogo. On je za 14 godina uradio ono što oni nisu za 70 godina. Ovde sam sa suprugom i bratom. Iako nisam član SNS, došao sam da podržim Vučića zbog toga što je sve uradio. Sad imamo autoputeve bolje nego na Zapadu. Pre neki dan sam se vratio iz Nemačke i Švedske, bolje imamo puteve nego oni.

DOŠLI SMO DA PODRŽIMO PREDSEDNIKA: "Novosti" sa građanima na skupu Srbija jedna porodica

- Mi smo iz Opštine Sremska Mitrovica, ima nas sa svih strana i došli smo da podržimo predsednika. - rekla je sagovornica za "Novosti".

"DANAŠNjI SKUP SMO JAKO ŽELELI DA PODRŽIMO": Prelepa atmosfera uoči skupa u Beogradu

"NAKON OVOG SKUPA OČEKUJEM DA ĆE NAM BITI BOLjE": Velika podrška presedniku Vučiću iz Zapadne Srbije (VIDEO)

- Očekujemo dosta ljudi i govor predsednika. Dolazim iz Zapadne Srbije i posle ovog skupa očekujem da nam bude bolje. Kada je program u pitanju najzanimljivije će nam biti za robote - istakao je sagovornik za "Novosti".

Parandilovićev deda krenuo da podrži Vučića

Deda opozicionara Miloša Parandilovića, Drago Parandilović, krenuo je na skup "Srbija jedna porodica" da podrži predsednika Vučića.

Roboti uvežbavaju "moravac"

Ispred Narodne Skupštine roboti uvežbavaju "moravac" pred današnji spektakl.

Sve spreno za najmlađe

Na skupu "Srbija jedna porodica" organizovane su edukativne radionice, ali i predstave za decu.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama...

Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini.

Zatim će, nešto pre 16 časova, početi koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.

Više hiljada bajkera će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini, a odmah zatim će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

Građani će tokom celog dana moći da glasaju o prioritetima, tačnije da izaberu pet od petnaest pravaca razvoja naše države i društva u budućnosti. I sam predsednik Aleksandar Vučić je istakao da će to biti najvažniji deo skupa, a da će građani moći na poleđini papira da napišu i primedbe i sve što ih muči.

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.