Tenis

"NEĆEŠ DOBITI TRI OD JEDNOM" Novak Đoković i Arina Sabalenka razgovorom nasmejali planetu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 06. 2026. u 15:32

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SPREMA se Novak Đoković za Vimbldon, a pred treći grend slem sezone pokazao je da je u odličnom raspoloženju.

НЕЋЕШ ДОБИТИ ТРИ ОД ЈЕДНОМ Новак Ђоковић и Арина Сабаленка разговором насмејали планету (ВИДЕО)

FOTO: Instagram/Printskrin/ArenasportTV

Najbolji teniser svih vremena će u prvom kolu igrati sa Kinezom Jibing Vuom, a u danu kada je žreb održan sreo se sa velikom prijateljicom Arinom Sabalenkom. 

Naime, njih dvoje su se dogovarali o tome da snime materijal za TikTok, ali nisu mogli da se usaglase oko toga koliko snimaka će "odraditi".

- Snimićemo tri TikToka - poručila je Sabalenka.

- Tri - upitao je začuđeni Đoković, a nastavak razgovora nasmejao je sve.

- Da.

- Znači kao, od nule do tri.

- Pristao si.

- Pristao sam na tri, ali ne na tri odjednom.

- Kao, jedan... Nećeš dobiti tri odjednom. Slušaj. Znamo da si kraljica, da dobijaš ono što želiš, ali moraš da budeš strpljiva. Jedan po jedan. Jedan TikTok dnevno. Ne tri odjednom.

- Hoćeš da mi kažeš da si mator. Ne možeš tri odjednom?

- Žao mi je, pregovori su završeni. Dobićeš jedan, pa ću pričati sa Maksom

- Znaš šta? Dogovor otpada.

- Dobro, evo ga. Ovo je slovenski način pregovora - zaključio je Novak Đoković.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

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