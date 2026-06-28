UDARI na rusku logistiku na privremeno okupiranom Krimu deo su dugoročne, višegodišnje operacije.

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Ovo je izvestio portparol Mornarice Oružanih snaga Ukrajine, kapetan 3. ranga Dmitro Pletenčuk u emisiji nacionalnog teletona.

-Svedoci smo sledeće faze višestepene operacije. Ne radi se o ad hok akcijama, već o sistematskom skupu mera koje traju godinama, a ne mesecima. Lično uzimam uništenje pomorske logistike kao početnu tačku. Prvo su pogođeni brodovi za desant u dokovima, zatim železnički trajekti koji čine okosnicu vojne logistike Krima, a kasnije i redovni trajekti koji se takođe koriste u istu svrhu, izjavio je Pletenčuk.

On je napomenuo da su, istovremeno, gađani sistemi protivvazdušne odbrane u operaciji koja je trajala mesecima.

Prema rečima portparola, udari na ciljeve u takozvanom kopnenom koridoru, što Rusija smatra logističkim dostignućem, se nastavljaju.

-Sprovođenje takvog plana je i uspešno i izazovno, dodao je Pletenčuk.

Ranije je Difens Ekspres objavio da su ukrajinske rakete FP-5 Flamingo pogodile veliki ruski pogon odbrambene odbrambene fabrike u Volgogradu. Takođe smo pisali da su ukrajinski graničari uništili rusku haubicu D-30 na Severnoslobožanskom frontu.

(en.defence-ua.com)

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