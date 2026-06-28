UKRAJINSKA MORNARICA: Prekid ruske logistike na Krimu je deo dugoročne operacije (VIDEO)
UDARI na rusku logistiku na privremeno okupiranom Krimu deo su dugoročne, višegodišnje operacije.
Ovo je izvestio portparol Mornarice Oružanih snaga Ukrajine, kapetan 3. ranga Dmitro Pletenčuk u emisiji nacionalnog teletona.
-Svedoci smo sledeće faze višestepene operacije. Ne radi se o ad hok akcijama, već o sistematskom skupu mera koje traju godinama, a ne mesecima. Lično uzimam uništenje pomorske logistike kao početnu tačku. Prvo su pogođeni brodovi za desant u dokovima, zatim železnički trajekti koji čine okosnicu vojne logistike Krima, a kasnije i redovni trajekti koji se takođe koriste u istu svrhu, izjavio je Pletenčuk.
On je napomenuo da su, istovremeno, gađani sistemi protivvazdušne odbrane u operaciji koja je trajala mesecima.
Prema rečima portparola, udari na ciljeve u takozvanom kopnenom koridoru, što Rusija smatra logističkim dostignućem, se nastavljaju.
-Sprovođenje takvog plana je i uspešno i izazovno, dodao je Pletenčuk.
Ranije je Difens Ekspres objavio da su ukrajinske rakete FP-5 Flamingo pogodile veliki ruski pogon odbrambene odbrambene fabrike u Volgogradu. Takođe smo pisali da su ukrajinski graničari uništili rusku haubicu D-30 na Severnoslobožanskom frontu.
(en.defence-ua.com)
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