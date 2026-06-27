KADA SMO SLOŽNI, POSTIŽEMO VIŠE: Vučić pozvao građane na skup "Srbija, jedna porodica" - "Vidimo se" (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, pozvao je građane da u što većem broju dođu danas na veliki skup "Srbija, jedna porodica".

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.