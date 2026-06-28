PETKOVIĆ POVODOM HAPŠENJA NA GAZIMESTANU: Sram vas bilo, gospodo iz Brisela
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upitao je danas, povodom nasilja tzv. kosovske policije i hapšenja Srba na Gazimestanu nakon obeležavanja velikog srpskog praznika Vidovdana, predstavnike međunarodne zajednice i Evropske unije šta je još potrebno da bi reagovali na postupke Prištine.
- Šta još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i Kvinte, da biste reagovali na brutalno nasilje Kurtija nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo! - poručio je Petković, uz objavu video snimka hapšenja.
Tzv. kosovska policija uhapsila je danas na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti, među kojima i jedno maloletno lice koje su nakon saslušanja oslobodili, saopštio je advokat jednog od uhapšenih, Bogdan Hadži-Lazić. Među uhapšenima ima osoba sa KiM i iz centralne Srbije.
Kosovska policija ih je privela nakon parastosa kosovskim junacima koji je danas služen na Gazimestanu. Na ulazu u spomen-kompleks je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike i grubo se odnosio prema njima.
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