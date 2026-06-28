Politika

PETKOVIĆ POVODOM HAPŠENJA NA GAZIMESTANU: Sram vas bilo, gospodo iz Brisela

V.N.

28. 06. 2026. u 21:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upitao je danas, povodom nasilja tzv. kosovske policije i hapšenja Srba na Gazimestanu nakon obeležavanja velikog srpskog praznika Vidovdana, predstavnike međunarodne zajednice i Evropske unije šta je još potrebno da bi reagovali na postupke Prištine.

ПЕТКОВИЋ ПОВОДОМ ХАПШЕЊА НА ГАЗИМЕСТАНУ: Срам вас било, господо из Брисела

Foto: Tanjug

 - Šta još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i Kvinte, da biste reagovali na brutalno nasilje Kurtija nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo! - poručio je Petković, uz objavu video snimka hapšenja.

Tzv. kosovska policija uhapsila je danas na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti, među kojima i jedno maloletno lice koje su nakon saslušanja oslobodili, saopštio je advokat jednog od uhapšenih, Bogdan Hadži-Lazić. Među uhapšenima ima osoba sa KiM i iz centralne Srbije.

Kosovska policija ih je privela nakon parastosa kosovskim junacima koji je danas služen na Gazimestanu. Na ulazu u spomen-kompleks je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike i grubo se odnosio prema njima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju
Politika

0 10

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju

VOJSKA Srbije svakog dana je sve snažnija i jača, radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. Ukoliko bi Srbija bila predmet napada i bilo čije agresije, neprijateljski gubici bi bili dramatično veliki. Želim da građani znaju da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju, to je ono što je najvažnije. Naša vojska biće još snažnija od marta, kada počinje redovan, kratki vojni rok, to će dodatno pojačati kapacitete. Građani Srbije mogu da budu mirni i spokojni.

29. 06. 2026. u 07:58

Politika
Tenis
Fudbal
ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)

ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)