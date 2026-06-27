ĐOKOVIĆ PRED VIMBLDON: Mnogo sam bolje pripremljen nego za Rolan Garos

NOVAK Đoković je spreman za Vimbldon. Srbin je istakao šta očekuje od nastupa na trećem grend slemu.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Trenutno su u glavnom gradu Engleske velike vrućine.

- Koliko sam razumeo, vreme bi trebalo da se stabilizuje sledeće nedelje, kada turnir počne. Ali da, ova sedmica je jedna od najtoplijih koje pamtim za više od 20 godina koliko dolazim na Vimbldon. To svakako utiče, jer je trava živa podloga. Svaka promena temperature ili vremenskih uslova menja način na koji se trava ponaša. Kada je veoma toplo, trava omekša, kao i zemljište ispod nje. To utiče na odskok lopte, koji bude niži. Međutim, sama lopta reaguje drugačije. Sa druge strane, kada je veoma toplo i vlažno, lopte postanu veće i mekše, što usporava igru - rekao je Đoković.

Ipak, centralni sportski događaj je Svetsko prvenstvo, a njega prati i srpski as.

- Mislim da sam nešto slično već iskusio ovde na Vimbldonu tokom Evropskih prvenstava i Svetskih kupova, kada su se igrale posebno zanimljive utakmice. Igrao bih meč, zakoračio na Centralni teren, a znao sam da se u isto vreme igra neka važna fudbalska utakmica, pa bi mi bilo zanimljivo da pratim rezultat. Naravno, oseća se posebna atmosfera. Ljudi su istovremeno potpuno posvećeni vašem meču, ali prate i fudbal na telefonima. To je normalno. Ovih dana vlada prava fudbalska groznica. Mi smo deo toga. Sviđa mi se taj osećaj. Naravno, kada ste na televiziji, želite da ljudi budu maksimalno fokusirani na vaš meč. Ali to je jednostavno tako.

Đoković je boljem stanju došao na Vimbldon, nego što je to bio slučaj na Rolan Garosu.

- Jeste. Mislim da je moje fizičko stanje sada drugačije u odnosu na period kada sam dolazio na Rolan Garos. Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen. Naravno, kada igrate na travi, za razliku od šljake, nije potrebno da ulažete toliko fizičkog napora. To mi svakako odgovara. Oduvek sam voleo da igram na travi. Ovde imam veoma dobar skor i istoriju rezultata, što mi, naravno, daje dodatno samopouzdanje pred početak turnira. Rolan Garos je bio izuzetno fizički zahtevan. Tri meča su trajala puna četiri sata. Potom sam imao duel sa igračem koji je bio 20 godina mlađi od mene i borili smo se gotovo punih pet setova, skoro četiri sata.

Veruje da će imati dobar turnir. Inače, on je na ovom mestu sedam puta podizao trofej.

- U svakom slučaju, plan je bio da formu tempiram za Vimbldon, nakon povrede ramena zbog koje sam nekoliko meseci bio van Tura. Znao sam da će mečevi, posebno na šljaci pred sam odlazak na Vimbldon, biti veoma teški. To je za mene u tom trenutku predstavljalo veliki izazov. Ali sada osećam da sam odigrao dovoljno kako bih se dobro pripremio za Vimbldon. Nadam se da ću ovde imati dobar turnir - zaključio je Đoković.

Novak će u prvom kolu igrati protiv Kineza Jibinga Vua. Taj duel igra se u ponedeljak.

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