Tenis

OVO SE ČEKALO: Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Vimbldonu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 06. 2026. u 14:35

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Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u ponedeljak oko 18 časova protiv Kineza Jibing Vua u prvom kolu Vimbldona, saopštili su danas organizatori takmičenja.

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corleve / Alamy / Profimedia

Duel Đokovića i Vua biće treći na Centralnom terenu, gde program od 14.30 časova otvaraju srpski teniser Miomir Kecmanović i branilac titule Janik Siner.

Drugi meč dana na Centralnom terenu igraće jedina predstavnica Srbije u ženskoj konkurenciji Teodora Kostović i najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka.

Srpski teniser Hamad Međedović igraće oko 15 časova na terenu broj osam protiv Austrijanca Sebastijana Ofnera.

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