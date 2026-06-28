Politika

"MOJE JE DA KAŽEM..." Šešelj otkrio koja četiri poteza blokaderi planiraju

Novosti online

28. 06. 2026. u 08:30

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ONI koji bi sada da ruše vlast, odmah bi predali Kosovo i Metohiju, odmah bi predali Republiku Srpsku, odrekli se Srba u Crnoj Gori i odmah bi uveli sankcije Rusiji, upozorava predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

МОЈЕ ЈЕ ДА КАЖЕМ... Шешељ открио која четири потеза блокадери планирају

Foto: TV Pink Printksrin

- Vi možete da se uverite da ja često kritikujem vlast povodom pojedinih poteza. Nimalo se ne ustručavam. Vlast nekada pokaže volju da to ispravi, a nekada ćuti, ogluši se. Šta ja tu mogu? Moje je da kažem - kazao je predsednik SRS za Informer TV.

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