BLOKADERIMA PREČA "DEBELA" LADOVINA I JOŠ HLADNIJE PIVO! Odjavili skup - trg prazan, oni po kafićima
OVAJ blokaderski skup pukao je brže nego što je počeo, a ni ne čudi što...
Kud svi Turci, tud i mali Mujo! Dakle, ako kolovođa blokadera Vladimir Štimac, kao i Vladan Đokić, spas od ovih paklenih vrućina pronalaze po kafićima i sa osveženjem, ni ne čudi što im se ceo skup rasuo upravo po ugostiteljskim lokalima.
Naime, ovaj blokaderski skup pukao je brže nego što je počeo. Pred sam početak najavljenog skupa na ulici se okupio veoma mali broj ljudi. Svi su po kafićima. Spas traže u hladovini, sa osveženjem, a bogami i uz - hladno pivo.
Kao što smo već pisali, blokaderski skup u Kraljevu doživeo je potpuni debakl. Blokaderi nisu skupili ni pola trga u Kraljevu.
(Alo)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (3)