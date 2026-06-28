BLOKADERIMA PREČA "DEBELA" LADOVINA I JOŠ HLADNIJE PIVO! Odjavili skup - trg prazan, oni po kafićima

OVAJ blokaderski skup pukao je brže nego što je počeo, a ni ne čudi što...

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Kud svi Turci, tud i mali Mujo! Dakle, ako kolovođa blokadera Vladimir Štimac, kao i Vladan Đokić, spas od ovih paklenih vrućina pronalaze po kafićima i sa osveženjem, ni ne čudi što im se ceo skup rasuo upravo po ugostiteljskim lokalima.

Naime, ovaj blokaderski skup pukao je brže nego što je počeo. Pred sam početak najavljenog skupa na ulici se okupio veoma mali broj ljudi. Svi su po kafićima. Spas traže u hladovini, sa osveženjem, a bogami i uz - hladno pivo.

Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sedite po kafićima? I posle kad Vučić izađe i pokaže slike polupraznog trga svojim biračima, kako ćemo da mu odgovorimo? pic.twitter.com/b3fark0wkE — BIA u Blokadi (@biaublokadi) June 28, 2026

Kao što smo već pisali, blokaderski skup u Kraljevu doživeo je potpuni debakl. Blokaderi nisu skupili ni pola trga u Kraljevu.

(Alo)