IZJAVE o ulasku Ukrajine u NATO podrivaju mogućnost mirovnog rešenja, smatra profesor na Univerzitetu Jugoistočne Norveške Glen Dizen.

Foto: Profimedija/Alamy/Alejandro Bernal

-(Predsednik Finske Aleksandar) Stub tvrdi da će Ukrajina postati članica NATO-a. Takve izjave zvuče kao podrška Ukrajini, ali doprinose tome da mira neće biti. Da im je stalo do Ukrajine, pozivali bi na dijalog sa Moskvom o panevropskim bezbednosnim pitanjima, napisao je Dizen na društvenoj mreži Iks, komentarišući izjavu finskog predsednika.

Stubb argues that Ukraine will become a NATO member. This sounds "pro-Ukrainian" but ensures that peace is not possible. If people cared about Ukraine, they would encourage talks with Moscow about pan-European security. This is what you would say to fight to the last Ukrainian. pic.twitter.com/QPMC2GA1t7 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) June 28, 2026

Predsednik Rusije Vladimir Putin u utorak je na sednici vlade naveo četiri osnove za pregovore sa Kijevom: Istanbulski sporazum, modalitete iz Enkoridža, realnost na terenu i principe koje je ranije izneo u govoru održanom u Ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine.

Putin je u svom govoru u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine izložio uslove za okončanje ukrajinskog sukoba: Kijev mora da povuče svoje trupe iz DNR, LNR, Hersonske i Zaporožke oblasti i da odustane od planova za pridruživanje NATO-u.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina