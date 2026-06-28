Svet

GLASOVI SA ZAPADA: Izjave o članstvu Ukrajine u NATO-u onemogućavaju mir

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 20:22

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IZJAVE o ulasku Ukrajine u NATO podrivaju mogućnost mirovnog rešenja, smatra profesor na Univerzitetu Jugoistočne Norveške Glen Dizen.

ГЛАСОВИ СА ЗАПАДА: Изјаве о чланству Украјине у НАТО-у онемогућавају мир

Foto: Profimedija/Alamy/Alejandro Bernal

-(Predsednik Finske Aleksandar) Stub tvrdi da će Ukrajina postati članica NATO-a. Takve izjave zvuče kao podrška Ukrajini, ali doprinose tome da mira neće biti. Da im je stalo do Ukrajine, pozivali bi na dijalog sa Moskvom o panevropskim bezbednosnim pitanjima, napisao je Dizen na društvenoj mreži Iks, komentarišući izjavu finskog predsednika.

Predsednik Rusije Vladimir Putin u utorak je na sednici vlade naveo četiri osnove za pregovore sa Kijevom: Istanbulski sporazum, modalitete iz Enkoridža, realnost na terenu i principe koje je ranije izneo u govoru održanom u Ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine.

Putin je u svom govoru u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine izložio uslove za okončanje ukrajinskog sukoba: Kijev mora da povuče svoje trupe iz DNR, LNR, Hersonske i Zaporožke oblasti i da odustane od planova za pridruživanje NATO-u.

(sputnikportal.rs)

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