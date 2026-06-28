DOK TRAJE MUNDIJAL! "Orlovi" dobili fantastičnu vest!
Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za tri mesta na najnovijoj FIFA rang listi, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija.
"Orlovi" su sada 40. na planeti, objavljeno je iz sedišta krovne svetske kuće fudbala.
FIFA je po okončanju grupne faze Svetskog prvenstva objavila najnoviju rang listu, a na njoj je Srbija skočila sa 43. na 40. mesto iako ne igra na Mondijalu.
Srbija je napredovala jer su zbog katastrofalnog izdanja na SP veliki pad doživeli Češka i Panama, a Škotska je ostala gde je i bila, na 42. poziciji.
Kad je u pitanju prvo mesto rang liste na njoj je ostala Argentina koja je bila maksimalna u grupnoj fazi SP. Francuska je sa trećeg mesta skočila na drugo, a sa drugog na treće je pala Španija. Slede Engleska, Brazil, Maroko, Holandija i Portugal, koji je pao za tri mesta jer je osvojio samo pet od mogućih devet bodova u grupnoj fazi.
Veliki skok je napravio i Meksiko koji je zahvaljujući maksimalnom učinku u grupnoj fazi napredovao sa 14. na 9. poziciju. Prvih 10 zaokružuje Belgija koja je bila deveta na prethodnoj listi.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ODIGRAN ISTORIJSKI MEČ SVETSKOG PRVENSTVA! Poznat prvi učesnik osmine finala Mundijala!
28. 06. 2026. u 22:56
RONALDO NAPRAVIO SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU: O sramnom gestu Portugalca bruji planeta!
28. 06. 2026. u 17:00
CELA HRVATSKA U ŠOKU! Ovo im se neće svideti pred meč protiv Portugala!
28. 06. 2026. u 16:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BRAZIL NE SME DA POTCENI JAPAN! "Samuraji" su već pokazali da znaju kako se pobeđuje "selesao"
BRAZIL i Japan ukrstiće koplja u jednom od najzanimljivijih mečeva prve nokaut faze Svetskog prvenstva. Duel na stadionu "NRG stadionu" u Hjustonu donosi okršaj pobednika grupe "C" i drugoplasiranog tima grupe "F" (19.00), a pobednika u osmini finala čeka bolji iz obračuna Noršveke i Obale Slonovače.
29. 06. 2026. u 07:00
"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.
28. 06. 2026. u 05:59 >> 01:26
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)