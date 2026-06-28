ODIGRAN ISTORIJSKI MEČ SVETSKOG PRVENSTVA! Poznat prvi učesnik osmine finala Mundijala!

Fudbaleri Kanade pobedili su Južnu Afriku rezultatom 1:0 (0:0) u prvom meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Foto: AP Photo/Andre Penner

Strelac istorijskog gola bio je kapiten Stiven Eustakio, koji je u drugom minutu sudijske nadoknade vremena doneo vođstvo i pobedu domaćinu Mundijala, iako je izgledalo da će produžeci odlučivali ko će proći dalje!

Usledilo je neviđeno slavlje na tribinama, jer će Kanada prvi put u istoriji igrati za plasman u četvrtfinale na Svetskom prvenstvu. Rival će im biti bolji iz duela Holandija - Maroko, pa se sprema novi spektakl u zemlji "javorovog lista".

U svakom smislu utakmica u Inglvudu imala je epitet istorijske. Počevši od toga da je prvi put organizator Mundijala bio gost (duel igran u Los Anđelesu), dotle da je „Bafana Bafana“ postala tek treća selekcija u istoriji koja se domogla nokaut faze.

Kao što se i očekivalo, značaj susreta, uticao je da se „ubije lopta“ u prvom poluvremenu. Rivali su iz kontri čekali prilike, a kada su se i ukazale nisu uspeli da ih iskoriste. Naročito se to odnosi na Kanadu, koja je traljavo pretila udarcima Kornelijusa i Oluvaseija, međutim...

Foto: AP Photo/Andre Penner

Pred odlazak na odmor selekcija iz Severne Amerike mogla je do prednosti. I to dva puta u istom napadu. Posle kornera je glavom pokušao Moise Bombito, čiji je šut Modiba „skinuo“ ispred gol-linije, dok je u nastavku akcije Tajon Bjukenon iz blizine tukao na odbitak, a golman Krepo fantastičnom odbranom ostavio Južnu Afriku u životu.

Za samo 180 sekundi razlike viđene su dve opasne situacije pred oba gola, kvalitetnije nego sve šanse u prvom delu zajedno! Najpre je u 62. minutu „bomba“ Apolise završila nekoliko metara visoko pored Krepovog gola, a onda ziceri za nevericu...

(AP Photo/Mark J. Terrill)

Igrao se 65. minut, kada je Oluvaseji izašao pred Vilijamsa, ali je golman Afrikanaca odbranio, potom je Dejvid šutirao, a Mbokazi intervenisao na vreme i otklonio opasnost.

Dočekali su navijači Kanade da zaigra Alfonso Dejvis na Mundijalu. As minhenskog Bajerna i prvazvezda domaće selekcije kročio je na teren u 70. minutu i odmah uneo nemir u odbranu „Bafane Bafane“.

Njegovu asistenciju 60 sekundi kasnije prihvatio je Promis Dejvid i šutirao pored stative, a već u narednom naletu, sa metar-dva siloviti udarac Džonatana Dejvida odbranio je golman Vilijams. I to opet kod asistencije Alfonsa Dejvisa.

I onda već opisani trenutak u sudijskoj nadoknadi, igrao se 90+2. minut, kada je Ustakio iskoristio neopreznost u odbrani "Bafane Bafane" i zatresao mrežu.

Dovoljno da sad sačeka protivnika, a to će biti bolji iz duela Holandija - Maroko!

JUŽNA AFRIKA - KANADA 0:1 (0:0)

STRELAC: Ustakio 90+2. STADION: SoFi u Inglevudu. KAPACITET: 70.492. SUDIJA: Žoao Pineiro (Portugal). ŽUTI KARTONI: Saliba - Sigur.

JUŽNA AFRIKA: Vilijams - Mudau, Okon, Embokazi, Modiba - Mokoena, Sithoul - Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbata), Apolis - Magkopa (86. Rajners).

KANADA: Krepo - Džonson, Bombito (59. De Fužerol), Kornelijus, Larija - Bjukenon (70. Dejvis), Saliba (59. Sigur), Eustakio, Milar (70. Šafelburg) - Dejvid, Oluvaseji (70. Dejvid).

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

Kraj utakmice, Kanada je u osmini finala!

90+2. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Eustakio, kapiten Kanade postiže gol za osminu finala, vodi Kanada!!!

90. minut - Igraće se još pet minuta u sudijskoj nadoknadi vremena.

86. minut- Rajners i Moremi ulaze kod Južne Afrike, završen je meč za Magkopu i Maseka.

85. minut - Šut iz daljine Apolisa odbranio je Krepo krajnjim naporom.

84. minut - Sve smo bliži produžecima u Los Anđelesu.

78. minut - Silovit šut Džonatana Dejvida, brani Vilijams sjajnom intervencijom iz neviđene blizine! Opet je u akciji učestvovao Dejvis, koji je trgnuo Kanađane ulaskom!

76. minut - Čim je kročio na teren, Alfonso Dejvis je započeo akciju a Promis Dejvid tukao silovito pored gola.

75. minut - Prvi put najveća zvezda Kanađana Alfonso Dejvis je na terenu, umesto Težona Bjukenona. Oporavio se fudbaler minhenskog Bajerna i na radost organizatora Mundijala konačno zaigrao. Njegova 50 utakmica i dao je 15 golova.

70. minut - Dvostruka promena kod Kanade: Milar i Oluvaseji su izašli, zamenili su ih Promis Dejvid i Džejkob Šafelburg.

67. minut - Žuti karton za Nikosa Sigura, Portugalac šalje aktere na novu trominutnu pauz.

65. minut - Oluvaseji je imao zicer, Vilijams je odbranio, potom i Dejvid u šansi, ali opet Mbokazi priseban i šalje loptu u korner! Dve velike prilike za Kanadu!

AP Photo/Marcio Sanchez

62. minut - Silovit udarac Apolisa, koji metar visoko pored gola, ali dobar pokušaj "Bafane Bafane" posle dužeg vremena. Beležimo ovu situaciju kao priliku.

59. minut - Dvostruka promena u Kanadi: Bombito i Saliba, koji ima karton, su izašli, na terenu su De Fužerol i Sigur.

55. minut - Prvi žuti karton večeras pokazao je Žoao Pineiro neopreznom Nejtanu Salibi.

AP Photo/Gregory Bull

Podsetimo, pobednik ovog meča u osmini finala ide na boljeg iz duela Holandija-Maroko.

47. minut - Užasno je šutirao Milar, neprecizno preko gola.

Jedna promena u Južnoj Africi, povređenog Mofokenga je zamenio Mbata.

46. minut - Krenuo je drugi deo meča.

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena!

45.+2. minut - Saliba šalje dugu loptu pred gol Južne Afrike, ali tamo smireno uzimaju posed "domaći" fudbaleri.

45. minut - Tražili su Kanađani penal, ali se Portugalac nije oglasio, posle faula nad Lariji. Još tri minuta nadoknade vremena.

44. minut - Korner za Kanadu, auuuuuuu kakvi ziceri nisu iskorišćeni!!!! Velika prilika da povedu, najpre je glavom tukao Moise Bombito a Modiba izbio s gol-linije, pa Tajon Bjukenon iz blizine odbranio je Krepo!!! Najbolje prilike na utakmici.

AP Photo/Marcio Sanchez

40. minut - Slobodan udarac za Kanadu. Ustakio je izveo i centrirao, a Oluvasei glavom daleko tukao preko prečke.

AP Photo/Gregory Bull

35. minut - Rutinska intervencija golmana Vilijamsa, posle udarca Oluvasejia, koji je to uradio traljavo.

32. minut - Ništa se zanimljivo ne dešava na terenu, bez šansi pred oba gola.

24. minut - Idemo na prvu trominutnu pauzu.

23. minut - Šut Teboha Mokoene izblokirala je odbrana Kanade.

22. minut - Derik Kornelijus je bio ispred gola i odreagovao na centaršut iz slobodnog udarca, ali njegov pokušaj glavom nije bio baš najbolji, pa ga je lako uhvatio Ronven Vilijams.

AP Photo/Andre Penner

14. minut - Šansa za Kanađane u kontri da nešto više urade, ali sve je upropastio Lijam Milar, koga je stigao Embokazi, dovoljno da ga spreči da dođe u povoljnu priliku.

9. minut - Pokušaj centaršuta Ričija Larije izblokirao je Maseko, koji se vratio da pomogne odbrani.

6. minut - Južna Afrika prva preti: Mokoena je šutirao iz daljine, Krepo slabo intervenisao, ali se iz popravnog iskupio i pokupio loptu.

1. minut - Počela je utakmica u Los Anđelesu. Prvi duel šesnaestine finala SP.

PRE UTAKMICE

20.53 - U toku je intoniranje himni, prvo afrička, pa kanadska.

20.45 - Južna Afrika je lišena pomoći suspendovanog Tembe Cvanea, koji odrađuje crveni karton, dok je Kanada bez Marsela Floresa (povreda kolena) i Ismaela Konea, fudbalera Sasuola je protiv Katara u drugom kolu polomio nogu i za njega je Mundijal završen.

20.25 - Kanađani najveće nade polažu ka najboljem strelcu u istoriji "zemlje javorovog lista", Džonatanu Dejvidu. On je do sada postigao 42 pogotka u 80 mečeva. Sledi ga Kajl Larin dao je 32 gola, ali na 93 utakmice, daleko iza je trećeplasirani Dvejn de Rosario 22 pogotka u 81 meču.

AP Photo/Emma Peterson

20.22 - Reprezentativac Kanade, Atiba Hačison je u Kataru 2022. imao 39 godina i 292 dana protiv Hrvatske i do skoro bio najstariji starter na mečevima Mundijala. Ipak, u SAD, Kanadi i Meksiku ga je pretekao Portugalac Kristijano Ronaldo, koji ima 41 godinu.

20.19 - Tekući Mundijal je najefikasniji u ovom veku, pošto je prosečno palo 2,99 golova po meču. Na prethodnom Svetskom prvenstvu 2022. u Kataru je postignuto 2,69 pogodaka u proseku, četiri godine ranije u Rusiji 2,64, zatim Brazilu 2,67, Južnoj Africi 2,27, Nemačkoj 2,30, odnosno, Koreji i Japanu 2022. godine bilo je prosečno 2,52 gola po meču.

20.16 - Izašle su postave za večerašnji meč, prvi od osam u šesnaestini finala.

UVOD

Došlo je i to na red! Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku dočekalo je nokaut fazu, a mečeve šesnaestine finala otvoriće duel jednog od domaćina selekcije "javorovog lista" i Afrikanaca.

Ujedno, ova utakmica postaće presedan u istoriji Mundijala, pošto će po prvi put neka država (u ovom slučaju Kanada) igraće kao "gost" protiv "Bafane Bafane", a to nije zabeleženo od premijernog šampionata sveta održanog 1930. godine u Urugvaju!

Jedino SP gde je bilo više od jedne zemlje domaćina bilo je 2002. kad je Južna Koreja stigla do polufinala, ali nije bilo neophodno da igra svoje mečeve u Japanu.

Foto: (AP Photo/Moises Castillo)

Kanađani su do eliminacione runde stigli kao drugoplasirani u B grupi, iza Švajcarske. Na premijeri su remizirali protiv BiH (1:1), iako su "zmajevi" vodili, potom deklasirali nejaki Katar sa 6:0, a onda izgubli od "sajdžija" sa 0:2.

S druge strane, Južna Afrika je mimo svih očekivanja stigla do završnice. I to kao drugoplasirana u A grupi, iza Meksika. U prvoj rundi ih je jedan od domaćina SP pobedio sa glatkih 2:0, dok su u drugoj remizirali protiv Češke 1:1, a onda mimo svih očekivanja pobedom od 1:0 izbacili Južnu Koreju sa Mundijala i prošli dalje.

Selektor "Bafane Bafane", Hugo Bros opet računa na vezistu Teboha Mokenu, koji se vraća posle suspenzije, što predstavlja veliko pojačanje pred duel sa Kanađanima.

ŠESNAESTINA FINALA

Nedelja, 28. jun

21.00: Južna Afrika – Kanada (Los Anđeles)

Ponedeljak, 29. jun

19.00: Brazil – Japan (Hjuston)

22.30: Nemačka – Paragvaj (Boston)

Utorak, 30. jun

03.00: Holandija – Maroko (Monterej)

19.00: Obala Slonovače – Norveška (Dalas)

23.00: Francuska – Švedska (Njujork)

Sreda, 1. jul

03.00: Meksiko – Ekvador (Meksiko Siti)

18.00: Engleska – DR Kongo (Atlanta)

22.00: Belgija – Senegal (Sijetl)

Četvrtak, 2. jul

02.00: SAD – BiH (San Francisko)

21.00: Španija – Austrija (Los Anđeles)

Petak, 3. jul

01.00: Portugal – Hrvatska (Toronto)

05.00: Švajcarska – Alžir (Vankuver)

20.00: Australija – Egipat (Dalas)

Subota, 4. jul

00.00: Argentina – Zelenortska Ostrva (Majami)

03.30: Kolumbija – Gana (Kanzas Siti)

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