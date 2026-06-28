FEŠTA U NAJAVI: Almir Memić i Benjamin Poturak predvode spektakl u Sarajevu na Balkan Boksing 9
Srpski bokser Almir Memić i bosansko-hercegovački borac Benjamin Poturak predvode spektakl u Sarajevu na "Balkan Boxing 9" koji će se održati 24. jula, saopštili su danas organizatori.
Kako je saopšteno iz "Balkan Boksinga", ljubitelji boksa ponovo će imati priliku da gledaju jednog od najboljih srpskih boksera. Memić će u Sarajevu imati šestu profi borbu, a dosadašnjih pet je rešio u svoju korist, od čega je dva puta zabeležio nokaut.
Poslednju profi borbu Memić je imao u Boru na "Balkan Boksing 7", gde je bio bolji od boksera iz Gruzije, Jaga Kizirije, kojeg je savladao jednoglasnom odlukom sudija posle šest rundi. Ovo je Memiću povratak u ring posle borbe sa Jovanom Nikolićem na Beogradskom pobedniku u olimpijskom boksu.
Pored Memića, sarajevska publika će imati priliku da vidi i boksera iz ovog grada, Benjamina Poturka, sina legendarnog Dževada Poturka, koji će u svom gradu imati svoju četvrtu profi borbu, gde će tražiti i četvrtu pobedu. Do sad je zabeležio tri pobede, od čega dve brzim nokautom.
Učešće na "Balkan Boksing 9" potvrdio je i Leo Cvitanović, bokser koji će takođe imati veliku podršku domaće publike. Cvitanović se nedavno vratio u ring i imao je sjajan nastup na "Balkan Boksing 8", kad je ranim prekidom savladao Meraba Turkadžea iz Gruzije.
Kako se zaključuje iz "Balkan Boksinga", narednih dana biće poznato i ko će biti protivnici Memića, Poturka i Cvitanovića, kao i koji će još borci učestvovati na "Balkan Boksing 9" spektaklu u Sarajevu 24. jula.
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