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FEŠTA U NAJAVI: Almir Memić i Benjamin Poturak predvode spektakl u Sarajevu na Balkan Boksing 9

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28. 06. 2026. u 20:47

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Srpski bokser Almir Memić i bosansko-hercegovački borac Benjamin Poturak predvode spektakl u Sarajevu na "Balkan Boxing 9" koji će se održati 24. jula, saopštili su danas organizatori.

ФЕШТА У НАЈАВИ: Алмир Мемић и Бењамин Потурак предводе спектакл у Сарајеву на Балкан Боксинг 9

FOTO: BSS

Kako je saopšteno iz "Balkan Boksinga", ljubitelji boksa ponovo će imati priliku da gledaju jednog od najboljih srpskih boksera. Memić će u Sarajevu imati šestu profi borbu, a dosadašnjih pet je rešio u svoju korist, od čega je dva puta zabeležio nokaut.

Poslednju profi borbu Memić je imao u Boru na "Balkan Boksing 7", gde je bio bolji od boksera iz Gruzije, Jaga Kizirije, kojeg je savladao jednoglasnom odlukom sudija posle šest rundi. Ovo je Memiću povratak u ring posle borbe sa Jovanom Nikolićem na Beogradskom pobedniku u olimpijskom boksu.

Pored Memića, sarajevska publika će imati priliku da vidi i boksera iz ovog grada, Benjamina Poturka, sina legendarnog Dževada Poturka, koji će u svom gradu imati svoju četvrtu profi borbu, gde će tražiti i četvrtu pobedu. Do sad je zabeležio tri pobede, od čega dve brzim nokautom.

Učešće na "Balkan Boksing 9" potvrdio je i Leo Cvitanović, bokser koji će takođe imati veliku podršku domaće publike. Cvitanović se nedavno vratio u ring i imao je sjajan nastup na "Balkan Boksing 8", kad je ranim prekidom savladao Meraba Turkadžea iz Gruzije.

Kako se zaključuje iz "Balkan Boksinga", narednih dana biće poznato i ko će biti protivnici Memića, Poturka i Cvitanovića, kao i koji će još borci učestvovati na "Balkan Boksing 9" spektaklu u Sarajevu 24. jula.

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