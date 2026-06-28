PAKLENI TALAS SPRŽIO KONTINENT: Stravični podaci o posledicama toplotnog udara, Evropa se suočava sa katastrofom

SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je više od 1.300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna.

Foto: AI/Gemini

-Više od 1.300 dodatnih smrtnih slučajeva zabeleženo je od 21. juna u vezi sa visokim temperaturama u Evropi. Toplotni stres se često naziva 'tihim ubicom' a evropski domovi, radna mesta i škole nisu izgrađeni za ove temperature, naveo je on na platformi Iks.

Prema njegovim rečima, usled klimatskih promena i globalnog zagrevanja, fenomen toplotnog talasa koji se dešava "jednom u generaciji" sada se javlja skoro svake godine.

Direktor SZO upozorio je da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi, kao i infrastruktura, sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova.

-Evropa je kontinent na Zemlji koji se najbrže zagreva, zagrevajući se dvostruko brže od globalnog proseka. Trenutno 150 miliona ljudi živi pod ekstremnim vrućinama, stotine su umrle, škole su zatvorene, mreže su u kvaru", istakao je on.

Dodao je da Svetska zdravstvena organizacija sarađuje sa svojim državama članicama i partnerima na rešavanju zdravstvenih pretnji koje predstavljaju ekstremne vrućine, "fokusirajući se na pripremljenost, prevenciju i snažnije odgovore zdravstvenih sistema".

-Posebno podstičemo evropske zemlje da sprovedu akcione planove za zdravlje usled vrućine, kao deo šire agende za zaštitu zdravlja od klimatskih promena, poručio je Gebrejesus.

Upozorenje dolazi nakon što su širom kontinenta oboreni temperaturni rekordi, uključujući Nemačku, Poljsku i Češku, gde su zabeležene ekstremno visoke vrednosti za ovo doba godine.

U Nemačkoj je, prema preliminarnim podacima, izmerena rekordna temperatura od 41,7 stepeni Celzijusa, u Poljskoj je zabeležen istorijski maksimum od 40,5 stepeni, a u Češkoj 41,1 stepen.

Francusko ministarstvo zdravlja danas je saopštilo da je od srede u zemlji bilo oko 1.000 više smrtnih slučajeva nego što se očekivalo.

U saopštenju se navodi da je veliki broj dodatnih smrtnih slučajeva među osobama starijim od 65 godina, a zabeležen je i porast broja ljudi koji umiru kod kuće za 40 odsto.

(Tanjug)

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