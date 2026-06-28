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KOBNO PADOBRANSKO KRŠTENJE: Srušio se avion u blizini Nansija

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POLAZAK na prvi skok padobranom kobno se završio za 11 osoba čiji se avion srušio u blizini Nansija.

КОБНО ПАДОБРАНСКО КРШТЕЊЕ: Срушио се авион у близини Нансија

foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP / Profimedia

Svi putnici u letelici su poginuli. Reč je o pilotu, pet instruktora i pet osoba koje je trebalo da obave prvi skok padobranom.

Turistički avion srušio se u mestu Tomblen u departmanu Mert i Mozel na istoku zemlje. Avion tipa „Pilatus PC-6“ srušio se u blizini kuća, na travnati teren pored puta.

Policija je zatvorila za saobraćaj ulicu Salvadora Aljendea, dok su vatrogasci veoma brzo na lice mesta uputili veliki broj ekipa.

– Nesreća se dogodila oko 11 časova. Prolazio sam automobilom jer sam išao u kupovinu u supermarket, kada sam video da se avion obrušava – preneo je „Est Republiken“ svedočenje jednog očevica.

Ljudski bilans je veoma težak, a u prvim trenucima intervencije spasilačkih službi postojao je veliki rizik od eksplozije letelice.

U poruci objavljenoj na društvenim mrežama, prefektura navodi da se nesreća dogodila s civilnim avionom koji je poleteo sa aerodroma Nansi-Esej.

Prefekt departmana Iv Segi, koji je otišao na lice mesta, aktivirao je Operativni centar departmana kako bi se intervencija pratila u realnom vremenu.

Uspostavljen je i bezbednosni pojas. Nacionalna policija departmana Mert i Mozel zatražila je od stanovništva da obavezno izbegava područje Ulice Salvadora Aljendea, navodi se u poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

– Kako bi se spasilačkim službama i snagama reda omogućio što lakši pristup, ne odlazite na lice mesta i olakšajte prolaz vozilima sa pravom prvenstva – stajalo je u poruci policije.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez takođe je otišao na mesto tragedije. Aktivirana je služba identifikacije, dok je pomoć pružena i porodicama žrtava.

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