KINESKI I RUSKI AVIONI UPALI U VAZDUŠNI PROSTOR JUŽNE KOREJE: Seul u panici, Severnu Koreju ima ko da brani

VLADA u Seulu je uputila danas protest Kini i Rusiji zbog neovlašćenog ulaska njihovih vojnih aviona u zonu vazdušne odbrane Južne Koreje, saopštilo je južnokorejsko ministarstvo odbrane.

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Ministarstvo odbrane Južne Koreje pozvalo je vojne atešee kineske i ruske ambasade u Seulu i uložilo "snažan protest" zbog neovlašćenog ulaska, prenosi Jonhap.

- Zvaničnik je pozvao obe zemlje da preduzmu mere kako bi se sprečilo ponavljanje takvih aktivnosti. Naša vojska će nastaviti da proaktivno reaguje na aktivnosti vezane za KADIZ u skladu sa međunarodnim zakonima kako bi zaštitila vazdušni prostor - dodaje se u saopštenju. U subotu je skoro deset kineskih i ruskih vojnih aviona ušlo i ubrzo napustilo zonu identifikacije vazdušne odbrane Južne Koreje KADIZ iznad istočnih i južnih voda zemlje.

(Tanjug)

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