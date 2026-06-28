KINESKI I RUSKI AVIONI UPALI U VAZDUŠNI PROSTOR JUŽNE KOREJE: Seul u panici, Severnu Koreju ima ko da brani
VLADA u Seulu je uputila danas protest Kini i Rusiji zbog neovlašćenog ulaska njihovih vojnih aviona u zonu vazdušne odbrane Južne Koreje, saopštilo je južnokorejsko ministarstvo odbrane.
Ministarstvo odbrane Južne Koreje pozvalo je vojne atešee kineske i ruske ambasade u Seulu i uložilo "snažan protest" zbog neovlašćenog ulaska, prenosi Jonhap.
- Zvaničnik je pozvao obe zemlje da preduzmu mere kako bi se sprečilo ponavljanje takvih aktivnosti. Naša vojska će nastaviti da proaktivno reaguje na aktivnosti vezane za KADIZ u skladu sa međunarodnim zakonima kako bi zaštitila vazdušni prostor - dodaje se u saopštenju. U subotu je skoro deset kineskih i ruskih vojnih aviona ušlo i ubrzo napustilo zonu identifikacije vazdušne odbrane Južne Koreje KADIZ iznad istočnih i južnih voda zemlje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
SEVERNA KOREJA POKAZALA SILU: Kim nadgledao testove novih raketnih sistema (FOTO)
26. 06. 2026. u 08:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)