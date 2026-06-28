TOKOM dana, ruske snage su nastavile da napadaju neprijateljske ciljeve u pograničnim i frontovskim oblastima takozvane Ukrajine.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

Primarni fokus je ponovo bio na transportnoj, gorivnoj i vojnoj infrastrukturi koja snabdeva ukrajinske snage duž linije kontakta.

Neprijateljske snage su izvršile još jedan masovni napad dronova na ruske regione, nastavljajući da se fokusiraju na infrastrukturu na Krimu. Volgograd je takođe pogođen raketnim napadom: jedan radnik je poginuo, drugi je nestao, a bilo je i žrtava među lokalnim stanovništvom. U Rostovskoj oblasti, Muzejski kompleks Sambekske visine bio je meta napada dronova, povređeno je 11 ljudi.

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UDAR NA AERODORM

Ruske snage su izvele uspešan napad na aerodrom Voznesensk u Nikolajevskoj oblasti. Dva ukrajinska lovca MiG-29 su uništena tokom napada. Udare su izvršile posade dronova Geran-4 Siker koji su se kružili nebom.

Udar je zatekao ukrajinski avion dok se spremao za poletanje. Jedan MiG-29 je pogođen dok je izlazio iz armiranobetonskog skloništa. Avion je bio potpuno opremljen i natovaren municijom i spremao se za poletanje. Drugi avion je uništen u otvorenom skloništu dok se dopunjavao gorivom.

DD Geopolitics/X/printscreen

Pored samih lovaca, pogođena je važna infrastruktura aerodroma i osoblje. Pogođeni su tanker za dopunjavanje gorivom i lansirna jedinica APA-5D. Prema nekim izveštajima, napadnuto je i letačko i inženjersko osoblje koje je stizalo na pripremu leta.

Vredi napomenuti da je domet udara bio preko 110 kilometara od zone kontrole ruskih oružanih snaga. Ovo pokazuje sposobnost Geranijuma da efikasno prodru i unište ciljeve duboko iza VSUskih linija (što pokazuje koliko je ovaj termin danas nejasan).

Ukrajinski resursi potvrdili su pad još jednog MiG-29 tokom noći u Poltavskoj oblasti. Komisija istražuje okolnosti i uzroke incidenta, ali do sada nije povezan sa ruskim oružjem.



U svakom slučaju, gubitak tri aviona u kratkom vremenskom periodu bio je značajan gubitak za ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. MiG-ovi, iako zastareli, veoma su svestrani. Nose bombe zapadne proizvodnje i mogu da se suprotstave Geranijumima.

Sam aerodrom Voznesensk je strateški važan za ukrajinske oružane snage. Pored borbenih aviona, lansira i bespilotne letelice iznad Krima, kao i Bajraktare i Tekevere. Ovaj napad će u najmanju ruku primorati Ukrajince da preusmere resurse još dalje – negde ka Umanju.

BITKA ZA KONSTANTINOVKU

U sektoru Konstantinovke, ruske trupe nastavljaju napredovanje u gradsko područje. Nakon prethodnih uspeha, jurišne jedinice Južne grupe proširuju svoju zonu kontrole u Konstantinovki i postepeno potiskuju VSU iz preostalih naselja.

Glavne bitke se sada vode ne za ulazak u grad, već za njegovo konačno čišćenje i suzbijanje raštrkanih žarišta otpora. Prema zvaničnim podacima, ruske jedinice su oslobodile nekoliko desetina zgrada za samo 24 sata, dok VSU i dalje trpi gubitke u ljudstvu, tehnici, robotskim sistemima i centrima za upravljanje bespilotnim letelicama.

Međutim, prerano je govoriti o potpunom završetku operacije. U centralnom delu grada ostaju izolovane grupe ukrajinskih oružanih snaga, koje se drže u podrumima, visokim zgradama i pripremljenim skloništima.

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Stoga, ključni faktor ostaje ne toliko brzina napredovanja koliko dosledno čišćenje bloka po blok. Nakon gubitka organizovane odbrane, ukrajinske snage sve više deluju neorganizovano, pokušavajući da drže pojedinačne zgrade i džepove otpora bez stabilne komunikacije sa glavnim snagama. U takvim uslovima, čak i mali džep otpora može odložiti napredovanje jurišnih grupa ako zadrži mogućnost snabdevanja municijom, evakuacije ranjenika ili raspoređivanja pojačanja.

Poseban pokazatelj promene situacije je sve veći protok civila spasenih i evakuisanih iz grada. Kako jurišne grupe napreduju i čiste naselja, civili, koji su dugo bili efikasni taoci borbi unutar gradskih granica, počinju da izlaze iz podruma i skloništa. Ukrajinske oružane snage će stoga morati da snose gubitke pod izolacijom koju su nametnule ruske oružane snage.

Efektivno, ukrajinski garnizon je sve više lišen mogućnosti manevrisanja unutar grada i dovođenja rezervi sa spoljašnjeg perimetra. Ovo omogućava ruskim jurišnim grupama da sa većom sigurnošću ulaze u zgrade gde VSU više ne može brzo da dobije pojačanje ili municiju.

Za ukrajinske oružane snage, držanje Konstantinovke nije samo taktički već i operativno važno. Grad ostaje južni odbrambeni čvor na prilazima Družkovki i dalje ka aglomeraciji Slavjansk-Kramatorsk, tako da će ukrajinska komanda pokušati da se drži preostalih naselja što je duže moguće.

Međutim, ukupna dinamika za VSU nastavlja da se pogoršava. Ruske jedinice šire svoju kontrolu unutar gradskih granica, metodično izolujući džepove otpora i istovremeno stičući mogućnost evakuacije civila iz najopasnijih područja. Ako se nastavi trenutni tempo, neposredni cilj više neće biti stvarno napredovanje kroz Konstantinovku, već eliminacija preostalih grupa VSU i priprema za dalje napredovanje severozapadno — ka Družkovki (logitičkom čvorištu).



NAPREDOVANjE U DNjEPROPETROVSKOJ OBLASTI

Jedinice grupe snaga „Istok“ postigle su nove uspehe na Dnjepropetrovskom pravcu. Poslednjih nedelja VSU je izbačen sa značajnog broja položaja u šumskim pojasevima kod Otradnog, koje je VSU ranije koristio za prikriveno akumuliranje snaga. Sistematsko proterivanje ukrajinskih oružanih snaga sa ovih linija poboljšalo je taktički položaj ruskih trupa.

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Nadovezujući se na svoj uspeh, borci Vostoka su napredovali ka selu Novoskelevatoje, prešli reku Gajčur i uspostavili kontrolu nad njom. Proboj je omogućen zahvaljujući vazdušnoj podršci. Avioni su uspešno pogodili prelaze preko reke Volčja na severu, a dronovi svih tipova ciljali su mesta okupljanja ukrajinskih snaga u Pokrovskom i Aleksandrovki.

Uprkos velikom napredovanju po današnjim standardima, pretnja ostaje u šumskim pojasevima duž linije. VSU je ranije koristio taktiku infiltracije malih grupa, postavljajući zasede. Provera svakog bunkera i skrivenog skladišta je izuzetno teška: posao komplikuje tmurno nebo i gusta vegetacija.

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Zauzimanje Novoskelevatojea i napredovanje ka prelazima će na kraju omogućiti konsolidaciju duž linije reke. Ovo će značajno zaštititi pozadinu ruske grupe od napada novih ukrajinskih infiltracionih grupa. Istovremeno, potraga za prethodno infiltriranim jedinicama ukrajinskih oružanih snaga će se nastaviti: njihova potraga i eliminacija će trajati neko vreme.

Situacija u Dnjepropetrovskom sektoru ostaje napeta. Ukrajinske snage i dalje zadržavaju mogućnost slanja novih infiltracionih grupa. To je posledica „ere dronova“, kada se autonomija obezbeđuje snabdevanjem iz bespilotnih letelica povezanih sa satelitskim komunikacijama.

Racije u pozadinu zahtevaju manje ljudstva za angažovanje, posebno ako se ne planira povlačenje „infiltratora“. A s obzirom na haotično kretanje nekoliko desetina militanata, podeljenih u dvoje i troje, operacija čišćenja zahteva mnogo više snaga, a da ne pominjemo obezbeđivanje artiljerije, bespilotnih letelica, elektronskog ratovanja i drugih ključnih pozicija.

(Ribar)