"ON NE SME DA IGRA" Srbin na žestokom udaru legende zbog Svetskog prvenstva
Fudbaleri Nemačke ne blistaju u grupnoj fazi Svetskog prvenstva. Pobedili su Kurasao i Obalu Slonovače, da bi u poslednjem kolu izgubili od Ekvadora. Osvojenih šest bodova donelo im je prvo mesto u grupi, ali igra ne uliva optmizam.
Bivši kapiten i legenda nemačkog fudbala Filip Lam otvoreno je analizirao izdanja nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu, uputivši ozbiljne zamerke.
Na njegovom skeneru posebno se našao mladi fudbaler srpskog porekla Aleksandar Pavlović, koji prema Lamovom mišljenju ne pruža partije na očekivanom nivou.
- Vezni red je problematičan. Aleksandar Pavlović nije impresionirao na turniru. Primetio sam previše izgubljenih lopti. Nije optimalno pozicioniran na terenu - jasan je bio Lam.
Kao rešenje za uočene nedostatke i nedostatak čvrstine, čuveni defanzivac predlaže rokadu i vraćanje Džošue Kimiha na njegovu primarnu poziciju u srcu terena.
- Dakle, vidim Kimiha na sredini terena. Igrao je preko deset godina na toj poziciji, i za nacionalni tim i za Bajern iz Minhena. Dao bi timu stabilnost, može pomoći i napadu i odbrani. Feliks Nmeča bi profitirao pored njega. Dakle, Pavlović bi morao da ispadne iz startnih 11 - poručio je legendarni fudbaler, a potom obrazložio ko bi u tom slučaju trebalo da pokrije upražnjeno mesto uz desnu aut-liniju:
- Valdemar Antona vidim kao desnog beka, a Kimiha na sredini. Nikome ne činimo uslugu sa Kimihom na beku. Njegove snage i liderske sposobnosti su potrebne na sredini terena.
Nemačka će u šesnaestini finala igrati protiv selekcije Paragvaja, a već u osmini finala potencijalno ih čeka okršaj sa Francuskom.
Preporučujemo
FORMULA 1: Iznenađenje na VN Austrije, Italijan tek treći! Evo ko je slavio!
28. 06. 2026. u 17:33
RONALDO NAPRAVIO SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU: O sramnom gestu Portugalca bruji planeta!
28. 06. 2026. u 17:00
KOLINA VERUJE SVOM ČOVEKU! FIFA odredila sudiju meča Brazil-Japan!
28. 06. 2026. u 16:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO SU SVI ČEKALI! Kreće nokaut faza, verujemo u jednog od domaćina
POČINjE ono što smo svi čekali, obračuni šesnestine finala, a prvi na teren izlaze Južna Afrika i Kanada koji se sastaju u Inglvudu od 21.00.
28. 06. 2026. u 10:30
"STRAŠAN" MEČ AUSTRIJE I ALŽIRA! Marko Arnautović strelac, obe selekcije obezbedile ono što su želele!
Fudbaleri Austrije i Alžira odigrali su meč 3. kola grupne faze i na kraju utakmice semafor je pokazivao 3:3.
28. 06. 2026. u 05:59 >> 01:26
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)