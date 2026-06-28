"ON NE SME DA IGRA" Srbin na žestokom udaru legende zbog Svetskog prvenstva

Fudbaleri Nemačke ne blistaju u grupnoj fazi Svetskog prvenstva. Pobedili su Kurasao i Obalu Slonovače, da bi u poslednjem kolu izgubili od Ekvadora. Osvojenih šest bodova donelo im je prvo mesto u grupi, ali igra ne uliva optmizam.

Foto: AP Photo/Eric Smith

Bivši kapiten i legenda nemačkog fudbala Filip Lam otvoreno je analizirao izdanja nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu, uputivši ozbiljne zamerke.

Na njegovom skeneru posebno se našao mladi fudbaler srpskog porekla Aleksandar Pavlović, koji prema Lamovom mišljenju ne pruža partije na očekivanom nivou.

- Vezni red je problematičan. Aleksandar Pavlović nije impresionirao na turniru. Primetio sam previše izgubljenih lopti. Nije optimalno pozicioniran na terenu - jasan je bio Lam.

Kao rešenje za uočene nedostatke i nedostatak čvrstine, čuveni defanzivac predlaže rokadu i vraćanje Džošue Kimiha na njegovu primarnu poziciju u srcu terena.

- Dakle, vidim Kimiha na sredini terena. Igrao je preko deset godina na toj poziciji, i za nacionalni tim i za Bajern iz Minhena. Dao bi timu stabilnost, može pomoći i napadu i odbrani. Feliks Nmeča bi profitirao pored njega. Dakle, Pavlović bi morao da ispadne iz startnih 11 - poručio je legendarni fudbaler, a potom obrazložio ko bi u tom slučaju trebalo da pokrije upražnjeno mesto uz desnu aut-liniju:

- Valdemar Antona vidim kao desnog beka, a Kimiha na sredini. Nikome ne činimo uslugu sa Kimihom na beku. Njegove snage i liderske sposobnosti su potrebne na sredini terena.

Nemačka će u šesnaestini finala igrati protiv selekcije Paragvaja, a već u osmini finala potencijalno ih čeka okršaj sa Francuskom.