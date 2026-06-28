Svet

SIRIJCI POKUŠALI DA ISTERAJU IZRAELCE SA JUGA ZEMLJE: Bukti pravi rat, IDF saopštila da ima mrtvih

Симеуновић А. Милош

28. 06. 2026. u 09:04 >> 09:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su njihovi pripadnici ubili nekoliko naoružanih operativaca na jugu Sirije.

СИРИЈЦИ ПОКУШАЛИ ДА ИСТЕРАЈУ ИЗРАЕЛЦЕ СА ЈУГА ЗЕМЉЕ: Букти прави рат, ИДФ саопштила да има мртвих

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

U saopštenju se navodi da se napad na naoružane operativce dogodio u subotu, bez navođenja posebnih detalja, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije da će izraelske snage ostati unutar bezbednosnih zona u Libanu, Siriji i Pojasa Gaze, "bez ikakvog vremenskog ograničenja".

IDF su raspoređene na jugu Sirije od pada režima bivšeg predsednika te zemlje Bašara al Asada, u decembru 2024. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIČA O NAJSTARIJEM SRPSKOM KRSTU

PRIČA O NAJSTARIJEM SRPSKOM KRSTU