SIRIJCI POKUŠALI DA ISTERAJU IZRAELCE SA JUGA ZEMLJE: Bukti pravi rat, IDF saopštila da ima mrtvih

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su njihovi pripadnici ubili nekoliko naoružanih operativaca na jugu Sirije.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

U saopštenju se navodi da se napad na naoružane operativce dogodio u subotu, bez navođenja posebnih detalja, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije da će izraelske snage ostati unutar bezbednosnih zona u Libanu, Siriji i Pojasa Gaze, "bez ikakvog vremenskog ograničenja".

IDF su raspoređene na jugu Sirije od pada režima bivšeg predsednika te zemlje Bašara al Asada, u decembru 2024. godine.

(Tanjug)

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