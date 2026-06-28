SIRIJCI POKUŠALI DA ISTERAJU IZRAELCE SA JUGA ZEMLJE: Bukti pravi rat, IDF saopštila da ima mrtvih
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su njihovi pripadnici ubili nekoliko naoružanih operativaca na jugu Sirije.
U saopštenju se navodi da se napad na naoružane operativce dogodio u subotu, bez navođenja posebnih detalja, prenosi Tajms of Izrael.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije da će izraelske snage ostati unutar bezbednosnih zona u Libanu, Siriji i Pojasa Gaze, "bez ikakvog vremenskog ograničenja".
IDF su raspoređene na jugu Sirije od pada režima bivšeg predsednika te zemlje Bašara al Asada, u decembru 2024. godine.
(Tanjug)
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