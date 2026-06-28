Nesreće

TRAGEDIJA NA KOŠUTNJAKU! Udavio se muškarac na bazenu na Košutnjaku: Plivačili primetili telo u vodi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 16:18

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NA bazenu SC "Košutnjak" danas je došlo do smrtnog slučaja.

ТРАГЕДИЈА НА КОШУТЊАКУ! Удавио се мушкарац на базену на Кошутњаку: Пливачили приметили тело у води

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Telo muškaraca uočeno je kako pluta na vodi.

Prema nezvaničnim saznanjima Blica, na bazenu "Košutnjak" oko 13.30 časova preminuo je muškarac oko 60 godina.

Telo je izvučeno iz bazena nakon što su posetioci primetili kako pluta i pozvali nadležne službe.

Kako građani ističu na društvenim mrežama, ispred bazena "Košutnjak" stigle su ekipe Hitne pomoći i policije, dok je ovaj sportski centar privremeno zatvoren.

Još uvek se ne zna uzrok smrti. Telo je prevezeno na Institutu za toksikologiju, te će se nakon analiza ustanoviti kako je došlo do ovog nesrećenog slučaja.

(Blic.rs)

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