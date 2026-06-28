MORALI SU DA GA ZAUSTAVE! Arnautović krenuo ka selektoru Alžira da se "objasni"! Nastao haos na Svetskom prvenstvu (VIDEO)
Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović nije hteo da prećuti iskusnom stručnjaku, koji mu je dobacivao sa klupe.
Fudbalske reprezentacije Alžira i Austrije remizirale su (3:3) u trećem kolu grupne faze šampionata sveta, pa su se ovim rezultatom obe selekcije plasirale u šesnaestinu finala Mundijala.
Međutim, uprkos tome, viđene su tenzije na terenu. Rijad Marez je doneo prednost Alžircima na početku nadoknade, a Saša Kalajdžić je na njenom kraju izjednačio.
Posle trećeg gola Austrijanaca, usledilo je slavlje njenih fudbalera koji su na taj način potvrdili mesto u nokaut fazu turnira, ali je nastao i sukob Marka Arnautovića sa Alžircima!
Naime, neko sa klupe za rezervne igrače afričke selekcije je dobacivao ka napadaču Crvene zvezde, koji je u jednom trenutku ušao u sukob sa selektorom Vladimirom Petkovićem.
Golgeter srpskog šampiona je pokazivao ka terenu, želeo da se raspravi sa nekim, a zatim Alžircima pokazivao da previše pričaju i da bi trebalo da ućute. Kulturniji deo razgovora možda je vodio upravo sa selektorom Alžira pošto mu se sa usana mogu pročitati pojedine reči na srpskom, dok je kasnije očigledno bio u sukobu sa fudbalerima kojima je Petković pokazivao da se vrate na svoja mesta i sednu na klupu.
Nasuprot tome, Ralf Rangnik, selektor Austrije je pokušao da smiri svog kapitena.
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