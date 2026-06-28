ŠOKANTNE VESTI PRED EVROPSKO PRVENSTVO! Bivši igrač Zvezde neće da igra za Srbiju!

Njegov klub doneo je odluku da Andrija Maksimović ne ide sa "orlićima" na Evropsko prvenstvo za kadete.

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Prema pisanju nemačkih medija, srpski reprezentativac Andrija Maksimović doneo je odluku da ne igra za Srbiju na predstojećem Evropskom prvenstvu za omladince.

Ugledni nemački list Bild tvrdi da je prvotimac Red bul Lajpciga stavio klupske obaveze kao prioritet.

Uz želju da se od prvog radnog dana nametne za značajniji status u ekipi.

"Srpski talenat akumulirao je svega 88 minuta u osam utakmica tokom protekle sezone pod vođstvom bivšeg trenera Vernera. Premalo za njegove ambicije i za globalnog sportskog direktora Red bula Jirgena Klopa, koji je prošlog leta lično odobrio Maksimovićevo dovođenje iz Crvene zvezde za 14 miliona evra.

Čak i pod starim trenerom, Maksimović bi u predstojećoj sezoni verovatno imao veću minutažu, imajući u vidu da se Lajpcig vratio u Evropu, ali dolaskom Martina Demikelisa mogućnosti su se značajno povećale. Čini se da je i igrač svestan toga. Da bi se konačno etablirao u klubu kao jedan od važnijih igrača, dobrovoljno je odustao od nastupa na EP omladinaca. Konačnu odluku doneo je posle konsultacija sa sportsim rukovodstvom RB Lajpciga“, preneo je Bild.

Povodom ovakve odluke nekadašnjeg ljubimca delija, nisu oglašavali ni vezista "bikova", kao ni Fudbalski savez Srbije.

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