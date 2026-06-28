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ZEMLJOTRES POGODIO OVAJ DEO OBALE HRVATSKE: Stanovnici u panici - mnogi su čuli eksploziju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 16:11

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ZEMLjOTRES jačine 2,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas područje 13 kilometara istočno od Zadra, saopštila je Seizmološka služba Hrvatske.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ОВАЈ ДЕО ОБАЛЕ ХРВАТСКЕ: Становници у паници - многи су чули експлозију

Foto freepik.com/frimufilms

-Seizmološka služba zabeležila je u 11 sati i 25 minuta slab potres sa epicentrom 13 kilometara istočno od Zadra. Magnituda potresa je iznosila 2.4 stepena po Rihterovoj skali, navodi se u saopštenju, prenosi Slobodna Dalmacija.

Dodaje se da je zemljotres u epicentru bio intenziteta III stepena Evropske makroseizmičke skale (EMS), što se klasifikuje kao slab potres.

Građani su na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) naveli da se potres osetio uz snažnu tutnjavu, koju su pojedini opisali kao grmljavinu ili zvuk eksplozije, praćenu kratkotrajnim podrhtavanjem tla.

(Tanjug)

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