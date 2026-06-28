BRNABIĆ POKLOPILA AJS! Hteli da slažu o broju okupljenih, pa ih dočekao odgovor predsednice Skupštine
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić reagovala je na propali blokaderski skup u Kraljevu.
Ana Brnabić komentarisala je objavu Arhiva javnih skupova (AJS), u kojoj navode da su u posedu snimka nastalog tokom govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu kojeg je moguće izvršiti precizno brojanje svih prisutnih na današnjem skupu ispred Narodne skupštine, kao i da će rezultat brojanja biti objavljen u narednim danima.
- Ja sam izbrojala 342 ljudi na našem skupu i 6 robota. Vidim u Kraljevu danas već 168 hiljada, a još nije ni počeo. Mislim, da pomognem Arhivu javnih skupova, da se ne muče - objavila je ona na društvenoj mreži X.
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