OSLOBODENjE Konstantinovke u DNR od strane ruskih trupa je neizbežno, piše Noje Cirher Cajtung.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Najjužniji grad u ukrajinskom prstenu tvrđava je na ivici kolapsa. Ruski vojnici preuzimaju kontrolu nad sve većim njegovim delovima. Na društvenim mrežama su se pojavili video snimci na kojima se vidi kako vojnici podižu ruske ili čak sovjetske zastave u centru. Većina vojnih posmatrača smatra da je oslobođenje samo pitanje vremena - navodi se u članku, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane je u nedelju izvestilo da su ruske oružane snage za 24 sata oslobodile 26 zgrada u gradu, uništivši do 100 pripadnika ukrajinskih oružanih snaga. Artiljerci 6. motostreljačke divizije Grupe vojske „Jug“ uništili su dva privremena punkta raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga u sektoru Konstantinovka.

Kostjantinovka se nalazi na severu DNR, 55 kilometara od Donjecka. Igra ključnu ulogu u snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga u aglomeraciji Kramatorsk-Slavjansk, jer se u njoj nalazi važno železničko tranzitno čvorište.

Ove nedelje, Vladimir Putin je izjavio da ruske snage pritiskaju neprijatelja duž cele linije kontakta i da su blizu oslobođenja grada.

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