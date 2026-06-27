VUČIĆ ZA „VAŠINGTON EGZAMINER”: Obama dao pamflet, Vens nudi ispovest vernika

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za američki portal „Vašington egzaminer” osvrnuo se na knjige Baraka Obame, nekadašnjeg predsednika SAD i sadašnjeg potpredsednika Džej Di Vensa.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Osvrćući se na karijeru bivšeg predsednika Baraka Obame, autor Endru Ferguson je žalio da smo ’izgubili pisca, a dobili još jednog političara’. Može li se isto reći i za potpredsednika Džej Di Vensa? Sličnosti između 44. predsednika i 50. potpredsednika Sjedinjenih Država su zapanjujuće: razoreni domovi, odsutni očevi i stabilno prisustvo snažnih baba i deka koji su zračili bezgraničnom naklonošću. Obojica su videli izlaz kroz američku meritokratiju, stekavši diplome na prestižnim univerzitetima , i svaki je pronašao katarzični izlaz u pisanju. Katapultirani u pažnju javnosti svojim prvim knjigama, napravili su kvantni skok na visoke funkcije - navodi Vučić.

Dodaje da njihove druge knjige otkrivaju šta ih zaista razdvaja. Obamina ’Drskost nade’ bila je tečna i lepa, ali je bila pamflet za političara.

Foto: Tanjug/AP Photo, File/Erin Hooley (STF)

- Ne kažem ovo pogrdno – i sam sam političar. Ono što mislim jeste da je, uprkos svoj svojoj eleganciji, ’Drskost’ na kraju umanjena sekularnom opreznošću njenog autora. ’Pričešće’, Vensova druga knjiga , je traktat za vernike. On manje pripada kategoriji predizborne literature, a više tradiciji duhovne autobiografije, žanru koji se proteže od ’Iznenađeni radošću’ K. S. Luisa do iskrenih ispovesti običnih obraćenika. U stvari, ne mogu da se setim druge knjige aktuelnog političara – a kamoli nekoga ko zauzima drugu najvišu funkciju u najmoćnijoj zemlji sveta – koja tako intimno i bez ikakve naivnosti otkriva autorove duhovne strepnje, svetovne nezainteresovanosti, lične mane, neuspehe i sumnje - ukazuje predsednik Srbije.

Dodaje da nas je „Hillbilly Elegy” upoznala sa Vensovim teškim ranim životom, a većina čitalaca je knjigu zatvorila diveći se odlučnosti kojom se emancipovao od toga.

- U ’Pričešću’ otkrivamo duhovnu prazninu koja ga je proganjala na vrhuncu njegovog uspeha kao javnog intelektualca. Spolja, on je bio model dostignuća – preplavljen pozivima na večeru sa milijarderima, mišljenjem na televiziji i komentarima u novinama. Unutra, bio je zapušten. Elitne institucije poput Jejla, koje su Vensu omogućile pristup visokom društvu, podsticale su konformizam i kažnjavale intelektualnu i političku jeres. Postoji odjek Vilijama F. Baklija u Vensovom razočaranju Jejlom - ocenjuje Vučić.

Ističe da Vens detaljno opisuje svoju sporu hidžiru od pentekostalizma u mladosti, prekinutog kratkim periodom ateizma u dvadesetim godinama, do preobraćenja u rimokatolicizam sredinom tridesetih.

- Usput se dešavaju natprirodna iskustva – događaji koje je nemoguće lako objasniti – poput trenutka kada se njegov automobil koji je jurio misteriozno zaustavio na samo nekoliko centimetara od barijere na ivici planine. Da nije bilo tako, vozilo bi se srušilo, gotovo sigurno usmrtivši svog putnika - navodi predsednik Srbije.

Izražava sumnju da Vensova vera – delom nasleđe, delom način života – nikada nije zaista nestala.

- Postala je uspavana. Katolička crkva, sa svojim bogatim duhovnim nasleđem, institucionalnim kontinuitetom i drevnim poreklom, ponovo ju je probudila i obdarila obnovljenom svrhom. Kao član srpske pravoslavne crkve, to instinktivno prepoznajem. Vera je dublja od same doktrine: održava je sećanje, zajednica, liturgija i akumulirana mudrost generacija. G. K. Česterton je čuveno opisao tradiciju kao ’demokratiju mrtvih’ jer odbija da liši prava onih koji su bili pre nas. Vensova privlačnost prema katolicizmu odražava istu čežnju: da pripada nečemu starijem i mudrijem – civilizaciji koja povezuje žive sa onima koji su bili pre nas i onima koji će tek doći - piše Vučić.

Ukazuje da „zadivljujuće za nekog nedavnog obraćenika, Vens nije stranački orijentisan”.

- A njegov katolicizam nije ni samopravedan ni uskogrudan. On je skroman i prostran. Materijalni uspeh, postignut uprkos nemogućim izgledima, mogao ga je lako pretvoriti u narcisa sklonog da se hvali da je ’samostalno stekao svoje egzistencije’. Umesto toga, čini se da je vera izoštrila njegovu svest o sopstvenim nedostacima. On opisuje svoju hinduističku suprugu, Ušu, kao ’istinitiju, čistiju i pravedniju’ od njega samog. Ovo je više od površnog prikazivanja luksuza: Vens joj pripisuje zasluge za to što ga je vodila ’putem koji me je vratio Bogu’ - dodaje Vučić.

Naglašava da religija inspiriše Vensovu politiku na načine koji ga ponekad čine da zvuči više kao Džordž Orvel nego kao običan američki konzervativac.

- U delu ’Pariz i London’, Orvel je pisao o degradaciji određenih profesija i poniženjima koja nameće kapitalizam. Vens, dok naglašava dostojanstvo rada, dovodi u pitanje konzumerizam koji primorava radnike da žrtvuju praznike sa svojim porodicama i tera inače pristojne ljude na nasilje u potrazi za robom po sniženim cenama. Njegovo poglavlje o ekonomiji, ’Mračna nauka’, nudi originalan i bestidno moralni prikaz rada, potrošnje i svrhe ljudskog prosperiteta, posmatrano kroz prizmu religioznog verovanja - piše predsednik Srbije.

Kao predsednik onoga što ekonomisti nazivaju zemljom srednje veličine sa višim srednjim prihodima, ne mogu da zanemarim važnost rasta, ukazuje Vučić.

- Ipak, ohrabrujuće je videti zapadnog političara kako stavlja Hristova radikalna učenja u centar rasprave o ekonomiji — da odbije da ljudska bića svede na statistiku ili ljudsko ispunjenje na BDP. U jednom trenutku, Vens upoređuje ljudska bića koja pokušavaju da shvate božansko sa zlatnim retriverom koji pokušava da razume ajfon. Tu leži duboki izazov vere. Ljudska bića su po prirodi radoznala, i reći im da postoje ograničenja onoga što možemo znati gotovo je pozivanje na nevericu. Možda se vera na kraju ne može razumeti, a ako se može, to razumevanje se ne može lako preneti sa jedne osobe na drugu. Može se samo osetiti i opisati - navodi Vučić.

Dodaje da religija Vensovog supružnika kaže da opsesivna vezanost za ishode može potkopati sam čin težnje.

- Ovo me je naučila pre nekoliko decenija jedna indijska porodica u Londonu. U tom uvidu ima mudrosti. Možda najveća usluga koju vernik može da učini nije da se raspravlja, već da objašnjava. Opisati svoju veru sa vernošću je ubedljivije nego je braniti sa revnošću. To je ono što Vens radi. Čovek koji može da deluje borbeno na društvenim mrežama pojavljuje se na stranici kao osoba duboke dubine. Osetio sam blagu srodnost sa njegovom borbom dok sam završavao knjigu. I ja sam nekada bio čovek vrelog temperamenta. Ali godine, tragedija, patnja i tereti, kompromisi i odluke vladavine imaju način da nas omekšaju i nauče nas poniznosti. Izazov na ovom putovanju nije da proćerdamo ili odbacimo svoja uverenja - poručuje predsednik Srbije.

„Pričešće” je duboko dirljiva knjiga, dodaje.

- Čak i oni koji se ne slažu sa Vensom smatraće je utešnom jer nam pokazuje da, iako nismo izgubili pisca, Amerika je dobila političara koga je pokretalo nešto mnogo veće – i plemenitije – od sirove ambicije - zaključuje Vučić.

(Politika onlajn)