Politika

AU, PRSLI KAO OBLANDA: Kamera N1 zabeležila "neverovatnih" 13 blokadera na skupu u Kraljevu (VIDEO)

В.Н.

28. 06. 2026. u 15:54

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BLOKADERSKA N1 zabeležila je svega 13 okupljenih blokadera na skupu u Kraljevu.

АУ, ПРСЛИ КАО ОБЛАНДА: Камера Н1 забележила невероватних 13 блокадера на скупу у Краљеву (ВИДЕО)

DETEKTOR LAŽI/X/printscreen

Izgleda da će im i ovo vreme od 13 njih postati zlatno doba u periodu koji dolazi.

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