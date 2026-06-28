AU, PRSLI KAO OBLANDA: Kamera N1 zabeležila "neverovatnih" 13 blokadera na skupu u Kraljevu (VIDEO)
BLOKADERSKA N1 zabeležila je svega 13 okupljenih blokadera na skupu u Kraljevu.
Izgleda da će im i ovo vreme od 13 njih postati zlatno doba u periodu koji dolazi.
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