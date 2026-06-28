SRPSKA LISTA: Hapšenje Srba predstavlja pokušaj zastrašivanja i dokaz represije tzv. režima u Prištini
SRPSKA lista reagovala je na Kurtijev teror nad Srbima na Gazimestanu.
- Na osnovu informacija koje imamo od predstavnika Srpske liste koji su bili na Gazimestanu, više Srba je danas privedeno prilikom obeležavanja Vidovdana od strane pripadnika kosovske policije bez ikakvih pismenih dokumenata o razlozima hapšenja.
O ovom činu koji doživaljamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini obavestili smo međunarodne predstavnike od kojih smo tražili da se hitno uključe i zatraže puštanje svih uhapšenih.
Ujedno obaveštavamo javnost da će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć - navodi se u objavi Srpske liste.
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