Politika

SRPSKA LISTA: Hapšenje Srba predstavlja pokušaj zastrašivanja i dokaz represije tzv. režima u Prištini

V.N.

28. 06. 2026. u 15:30

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SRPSKA lista reagovala je na Kurtijev teror nad Srbima na Gazimestanu.

СРПСКА ЛИСТА: Хапшење Срба представља покушај застрашивања и доказ репресије тзв. режима у Приштини

Foto: Printskrin

 - Na osnovu informacija koje imamo od predstavnika Srpske liste koji su bili na Gazimestanu, više Srba je danas privedeno prilikom obeležavanja Vidovdana od strane pripadnika kosovske policije bez ikakvih pismenih dokumenata o razlozima hapšenja.


O ovom činu koji doživaljamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini obavestili smo međunarodne predstavnike od kojih smo tražili da se hitno uključe i zatraže puštanje svih uhapšenih.

Ujedno obaveštavamo javnost da će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć - navodi se u objavi Srpske liste.

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