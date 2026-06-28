O ARILJU PIŠE SVET: AP objavio tekst posvećen ariljskim malinama - "Jedinstveno u svetu!"

AMERIČKA novinska agencija Asošijeted pres (AP) objavila je tekst posvećen ariljskim malinama u kome piše da je Arilje prestonica ovog voća čija „slava seže van granica“ Srbije.

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Arilje i okolina daju maline koje se izvoze čak do SAD i Japana, a Srbija je među tri najveća izvoznika malina u svetu, piše AP.

- Rađamo se, živimo i umiremo sa malinama. Arilje je jedinstveno u svetu. Ne možete naći manje mesto sa tako velikom koncentracijom proizvodnje malina - rekao je za AP Mileta Pilčević, koji je na čelu lokalnog udruženja proizvođača malina, piše AgroFin.

Taj brdski predeo ima idealnu klimu za uzgoj malina i to bez hemikalija, a beru se ručno radi visokog kvaliteta, piše u reportaži. Proizvođači kažu da je posao zahtevan. Sve nepredvidivije vreme i nestabilne otkupne cene donele su neizvesnost u posao poslednjih godina, kažu oni.

Malinjaci su se generacijama uglavnom vodili kao porodični biznisi: Sa svojih oko 17.000 stanovnika, opština Arilje daje oko petinu izvoza malina iz Srbije: u proseku daju 15.000-20.000 tona godišnje. Pilčević je rekao da malinama treba stalna nega da bi se razvio miris i ukus koji su globalno prepoznati.

Zamrznute maline se uglavnom koriste u Evropi za preradu, prodaju kao voće, za pravljenje džemova, jogurta i pekarskih proizvoda. Očekuje se da će ovogodišnji prinos biti 20-30% niži od normalnog, što je posledica prošlogodišnje suše, prenosi AP.