Politika

VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK SA ROBOTOM: Dobro došli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 12:46

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je novi video na društvenim mrežama.

ВУЧИЋ ОБЈАВИО СНИМАК СА РОБОТОМ: Добро дошли у Београд, да заједно градимо будућност Србије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Naime, on je na Instagram profilu podelio jako zanimljiv i nesvakidašnji video, u kome još jednom poziva narod na veliki skup "Srbija jedna porodica".

Zanimljivo je to što mu u videu asistira humanoidni robot.

Poruka cele priče je veoma jasna - ZAJEDNO GRADIMO BUDUĆNOST SRBIJE. Svi smo jedna porodica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U opisu videa predsednik je poručio sledeće:

Dobro došli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije!

BONUS VIDEO: GRAĐANIN SASUO ISTINU U LICE BLOKADERIMA: Oni bi da jašu političke protivnike, a mi smo za sabornost

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