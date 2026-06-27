VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK SA ROBOTOM: Dobro došli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je novi video na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Naime, on je na Instagram profilu podelio jako zanimljiv i nesvakidašnji video, u kome još jednom poziva narod na veliki skup "Srbija jedna porodica".

Zanimljivo je to što mu u videu asistira humanoidni robot.

Poruka cele priče je veoma jasna - ZAJEDNO GRADIMO BUDUĆNOST SRBIJE. Svi smo jedna porodica.

U opisu videa predsednik je poručio sledeće:

Dobro došli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije!

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