Politika

"SRBIJA ĆE VASKRSNUTI ZA VEČNOST!" Snažne reči vladike Heruvima na Vidovdan u Vukovaru

V.N.

28. 06. 2026. u 15:50

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EPISKOP osečkopoljski i baranjski g. Heruvim u svojoj besedi u Crkvi Svete Petke u Vukovaru, povodom Vidovdana, istakao je da je naš narod omeđen trima velikim zavetima.

СРБИЈА ЋЕ ВАСКРСНУТИ ЗА ВЕЧНОСТ! Снажне речи владике Херувима на Видовдан у Вуковару

Foto: Eparhija osečkopoljska

- Naš narod omeđen je trima velikim zavetima: prvi je Svetosavski zavet jer zaslugom Svetog Save od njegovog vremena pa do danas rađamo se vodom i Duhom. Sveti Sava predao nam je etiku ljubavi i etiku vere kao principe života jednog naroda. Sledeći je Kosovskometohijski, Svetolazarevski zavet koji nas je poučio svojom mučeničkom krvlju kao najvećim vidom stradanja, umio nas je tom krvlju kako bismo produhovljenim i preobraženim očima gledali ka Carstvu Nebeskom i ljubavi Hristovoj. Svi stradalnici, svi mučenici su stradali za Gospoda Isusa Hrista i ostavili nam svoju žrtvu kao živo svedočanstvo da bismo znali čime da se rukovodimo i kako život da živimo. 

Treći zavet je Svetonikolajevski zavet koji nam je dao etiku Jevanđelja, etiku sazrevanja u Hristu. Prolazili su vekovi od Svetoga Save do Svetog kneza Lazara sve do Svetog vladike Nikolaja i sve je bilo po Božijem promislu da se naš narod oboži i umnoži, da se naš narod jednom potpuno preobrazi i da naša Otadžbina u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti vaskrsne za Večnost- istakao je vladika Heruvim.

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