"SRBIJA ĆE VASKRSNUTI ZA VEČNOST!" Snažne reči vladike Heruvima na Vidovdan u Vukovaru
EPISKOP osečkopoljski i baranjski g. Heruvim u svojoj besedi u Crkvi Svete Petke u Vukovaru, povodom Vidovdana, istakao je da je naš narod omeđen trima velikim zavetima.
- Naš narod omeđen je trima velikim zavetima: prvi je Svetosavski zavet jer zaslugom Svetog Save od njegovog vremena pa do danas rađamo se vodom i Duhom. Sveti Sava predao nam je etiku ljubavi i etiku vere kao principe života jednog naroda. Sledeći je Kosovskometohijski, Svetolazarevski zavet koji nas je poučio svojom mučeničkom krvlju kao najvećim vidom stradanja, umio nas je tom krvlju kako bismo produhovljenim i preobraženim očima gledali ka Carstvu Nebeskom i ljubavi Hristovoj. Svi stradalnici, svi mučenici su stradali za Gospoda Isusa Hrista i ostavili nam svoju žrtvu kao živo svedočanstvo da bismo znali čime da se rukovodimo i kako život da živimo.
Preporučujemo
MOĆNE SLIKE NAJVEĆE SRPSKE ZASTAVE: Ujedinjena Srbija podržala Vučića
28. 06. 2026. u 16:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)