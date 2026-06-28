TRAMP BRUTALNO ZAPRETIO: Ako budemo primorani da s vojskom završavamo posao, oni više neće postojati

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp potvrdio je da je američka vojska napala iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije, zbog, kako je naveo, ponovnog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Teherana, i upozorio da bi moglo doći do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana.

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„Možda će doći trenutak kada više nećemo moći da budemo razumni i bićemo primorani da vojno završimo posao koji smo veoma uspešno započeli“, napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

On je naglasio i da „ako se to desi, Islamska Republika Iran ''više neće postojati“.



Saopštenje Trampa je usledilo nakon što je Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) objavila da je izvršila novi napad na mete unutar Irana, kao kao odgovor na iranski napad na komercijalni tanker za prevoz nafte.

Ubrzo nakon ove objave, iranska državna televizija IRIB, pozivajući se na informisani vojni izvor, prenela je da su se dogodile eksplozije u okrugu Sirik, u južnoj provinciji Hormozgan, a navedeno je da je "eksplozije koje su se čule izazvalo nekoliko projektila koji su pogodili telekomunikacioni toranj u blizini sela Tahruji u Siriku".

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je nakon toga da je pokrenuo veliku operaciju napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka, kao "odlučan odgovor" na, kako su naveli, obnovljenu američku agresiju protiv te zemlje.

IRGC je navela da su njihova mornarica i vazduhoplovne snage zajedno izvele operaciju tokom noći, između 2.00 i 3.00 sata po lokalnom vremenu, protiv osam "ključnih američkih vojnih objekata", uključujući "vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu" i "štab Pete flote Sjedinjenih Američkih Država u luci Salman u Bahreinu", prenosi iranska televizija Pres.

U saopštenju IRGC navodi da su objekti koji su bili mete napada uništeni.

Prema saopštenju, operacija je usledila nakon napada koje su SAD u subotu izvršile na pet iranskih priobalnih uporišta, "pod izgovorom da reaguju na sukob mornarice IRGC-a sa brodom koji je ušao u Ormuski moreuz''.

IRGC je saopštila da pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz spada u odgovornost Irana, u skladu sa memorandumom o razumevanju koji je nedavno potpisan između Irana i SAD, uz posredovanje Pakistana.



(Tanjug)